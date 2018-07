Timeo danaos…

Articol scris in EDITORIAL

Fabula începe cu animalul politic.

Top modelul 60 – pauză la pectorali – 60, Călin File din povestea lu’ Tăriceanu s-a ocupat de ape. Nu ca manechin din anii ‘70, ci ca inginer de hidrogreacă (pe trei sferturi şi un sfert sub acoperire), fiind ştudinche la Institutul de construcţii Bucureşti. S-a dat şi gazetar fără înscrisuri vorbite de… radio şi a fondat CRP-ul bogaţilor, desfiinţat de săraci. A înghesuit în maşinile şi bicicletele pe care le-au condus şi vândut 5 bucăţi femei una şi una mai ca alta şi a făcut copii.

Bravos !

În politichie s-a căţărat până la prim-ministru şi a candidat la preşedinţie. Susţine că ştie doctrina liberală, aflată în cârdăşie cu social-democraţia, mai ceva ca Tatăl vostru şi cele 7 gheişe mai tinere cu 30 de ani decât « biletul roz » şi pilele puse Băsescului în cestiunea justiţiei injuste.

Nu am avut treabă cu personajul, deşi a « duduit » de câteva ori economiceşte, de ni s-au pleoştit urechile de atâta bine pentru clasa politică şi a(l)coliţii lor de carton şi mucava, desigur. Şi nici acu’ nu l-aş fi băgat în zamă, fie şi pentru că nu sunt Zina Dumitrescu să-mi placă elasticul de la chiloţii preşedintelui de Partid şi Senat.

Dar :

Şi-a băgat nasul acolo unde nu-i fierbe oala. Sau îi fierbe, dar nu ştie ce şi cum în cestiune. El, omul fluid în toate, că-i politică, afaceri sau femei sub 50 de kg. S-a legat de experţii Comisiei de la Veneţia. Şi, în traducere liberă, i-a făcut boschetari. Cum că habar n-au în ce tufe trăiesc, vorbesc subţire, cu glas de hetero şi dau dovadă de superficialitate când aduc vorba despre modificările legilor de pe meleag. Mărturisesc că nici eu n-am terminat Dreptul, dar nici nu dau cu stângul în fluierul piciorului celor care mănâncă paragrafe constituţionale de la ţâţa mămicilor lor. E adevărat însă că nici nu sunt băgat în rahatul din care cotcodăceşte… apologul liberalilor diluaţi. Cu alte cuvinte, tind să-i cred pe cei de la Veneţia, chiar dacă sunt apendice şi buric al Consiliului Europei şi se întâlnesc doar de 4 ori pe an sub podul suspinelor tinerilor juni îmbătrâniţi în buchisirea constituţiilor de pe mapamond. Să spui că băieţii ăştia, cu legea la purtător, sunt « superficiali », că « nu e normal » ce observaţii fac la modificările permutate ale aranjamentelor combinate de aldepesede (sau invers) e cel puţin îngrijorător. Ori că suntem minţiţi în faţă, ori că băiatul cela cu nume de neamţ de care se tem chiar şi grecii-greci, îşi arată rezultatele muncii pe neuronul preşedintelui Senatului. Dacă nu-i nici una, nici alta, se cheamă că ţâpuritura lui Virgiliu are bază în temelia fundamentului, daru-i otrăvit în româneşte, iar CPT completează sfertul jumătăţii titlului:…et dona ferentes.

Ca în fabula pamfletului.

Radu Vida