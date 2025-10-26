CULTURĂ

”Ziua Școlii Ardelene” marcată și la Dej

26 octombrie 20250 commentarii

Dacă zilele trecute consemnam în paginile ziarului nostru o manifestare culturală referitoare la Ziua Școlii Ardelene” organizată de Despărțămâtul ASTRA ”Dr. Teodor Mihali” Dej în localitaea maramureșeană Șomcuta Mare, de astă dată aducem la cunoștința cititorilor noștri o serie de conferințe pe aceeași temă desfășurată în municipiul Dej, mai exact la Biserica ”Sfinții Petru și Pavel”.

A fost o seară minunată, la care pe lângă astriștii dejeni au participat și mulți creștini greco-catolici. Conferențiari de excepție care au adus la lumină gânduri, acţiuni si chiar sentimente ale celui care a fost Cardinalul Iuliu Hossu. Printre ei s-au aflat conf.univ.dr. Ion Cârja si pr.dr. Gabriel Hoza, emisari ai Despărţământului Cluj al ASTRA. Mulțumim Părintelui protopop Nicole Țap pentru colaborarea constantă în marcarea Zilei Școlii Ardelene. La sărbătoarea astristă a fost prezent si pr. Daniel Pop reprezentantului Protopopiatului Chioar (protopop pr. Vasile Butean). Nu în ultimul rând amintim sprijinul Editurii Şcoala Ardeleană Cluj care a pus la dispoziţie ultimele apariții editoriale. Expoziția de carte veche amenajată în frumosul lăcaș de cult a aparținut ca de fiecare dată colecția familiei Gavrilă din Dej, oameni de cultură cu un rol important în viața spirituală a  Someșurilor. Conf.univ.dr. Ion Cârja a susținut conferința „Mărturii din vremuri de război. Iuliu Hossu – preot militar”, Pr.dr. Hoza Gabriel Cercetător, Institutul de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” a vorbit despre „Iuliu Hossu, de la Milaș la martiriul tăcut, itinerariul unei vieți”. Toate au fost conferințe cu un bogat conținut referitor la viața și activitatea cardinalului Iuliu Hossu, o biografie de mare valoare în istoria religiei greco-catolice. Sunt acțiuni de larg interes organizate de ASTRA Dej în cadrul Anului Cardinal Iuliu Hossu. Cu această ocazie, s-a scos în evidență personalitatea lui Iuliu Hossu, o voce a curajului și a unității naționale, un puternic exemplu de fidelitate și credință, de uitare de sine și dăruire totală. Adevărate lecții istorice și religioase, pentru care organizatorii evenimentului în frunte cu președintele ASTRA Dej , ec. dr. Radu Gavrilă merită sincere felicitări. Exemplu de urmat de cadrele didactice din municipiul Dej, unde în multe privințe astriștii domină viața culturală și literară al orașului prin activitățile săptămânale organizate.

Szekely Csaba

 

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Din fotoliul de orchestră. Gabriel Bebeșelea, maturitate artistică la 38 de ani

Eleganță și profunzime în cadrul Toamnei Muzicale Clujene: Cvartetul Transilvan și pianistul Andrei Gologan într-un recital de excepție

Eveniment dedicat memoriei profesorului SZABÓ Bálint, în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania 2025

„George Gordon Byron în Biblioteca Muzeului O. Goga” – o expoziție online dedicată „lordului misterios al romantismului”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.