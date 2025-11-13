Zeci de sancțiuni aplicate pentru nereguli privind protecția animalelqor

INTERNE

Zeci de sancțiuni aplicate pentru nereguli privind protecția animalelor

13 noiembrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au aplicat, în urma unei acțiuni desfășurate la data de 11 noiembrie a.c., un număr de 71 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei.

Cele mai multe dintre acestea – 52 – au fost aplicate pentru încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân. Alte 3 sancțiuni au vizat nerespectarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, 4 sancțiuni au fost aplicate pentru abateri prevăzute de H.G. nr. 984/2005 privind normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, 6 sancțiuni pentru fapte ce intră sub incidența O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, iar 1 sancțiune a vizat încălcarea H.G. nr. 1059/2013.

Acțiunea a avut drept scop prevenirea și sancționarea faptelor care încalcă prevederile legale privind protecția animalelor, precum și prevenirea victimizării populației în contextul potențialelor atacuri canine ale exemplarelor agresive sau periculoase, ori ale celor fără stăpân.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 40 de deținători de animale, urmărind modul în care aceștia respectă obligațiile legale privind bunăstarea animalelor, siguranța publică și gestionarea câinilor fără stăpân.

Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor transmit că astfel de acțiuni vor continua, pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere legislației privind protecția animalelor și pentru menținerea unui climat de siguranță atât pentru cetățeni, cât și pentru animale.

