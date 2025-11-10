EXTERNE

Vânzarea biletelor din hârtie la metroul din Paris, sistată după 125 de ani

Vânzarea tradiţionalelor bilete din hârtie la Paris Metro a fost sistată, potrivit operatorului de transport parizian RATP, informează DPA.

Demersul face parte dintr-o tranziţie mai amplă, care a durat mai mulţi ani, către bilete electronice şi noi variante printre care şi permise de călătorie.

În urmă cu doi ani, ”Carnet de 10”, un pachet de 10 bilete de o singură călătorie, care putea fi cumpărat la un tarif redus, extrem de popular în rândul turiştilor, a fost desfiinţat.

Persoanele care sunt în continuare în posesia unor astfel de bilete pe hârtie le mai pot folosi până anul viitor. După această dată, biletele de hârtie pot fi preschimbate.

Potrivit RATP, sistarea comercializării biletelor din hârtie, care au fost introduse odată cu deschiderea primei linii de metrou parizian în urmă cu 125 de ani, are drept obiectiv ”reducerea impactului climatic prin renunţarea la producţia şi reciclarea biletelor din hârtie”.

