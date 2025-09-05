ADMINISTRAȚIE

Undă verde pentru achiziția Palatului Telefoanelor

5 septembrie 20250 commentarii

Deliberativul local clujean și-a dat acordul ca municipalitatea să facă demersurile pentru achiziția, prin exercitarea dreptului de preempțiune, a imobilului situat pe strada Octavian Petrovici nr. 2, cunoscut sub denumirea de „Palatul Telefoanelor”. Proiectul de hotărâre inițiat în acest sens a fost votat de 25 de consilieri.

Primarul Emil Boc a explicat că achiziția clădirii „Palatul Telefoanelor” e importantă pentru ca orașul să păstreze în patrimoniu edificii reprezentative din toate etapele istorice. El a precizat că în tot acest proces de exercitare a dreptului de preempțiune cel mai important lucru a fost găsirea soluției financiare, arătând că, deși nu a fost ușor, acest lucru s-a făcut in „scurt timp”.

Clădirea, monument istoric clasat sub codul CJ-II-m-B-21175, este înscrisă în ansamblul urban „Centrul istoric al orașului Cluj” și are o valoare arhitecturală, urbanistică și istorică deosebită. Imobilul este oferit spre vânzare de către Orange România S.A. la un preț de 1.430.000 euro + TVA, iar municipiul are oprioritate în achiziție conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Clădirea are o suprafață de teren de 7.502 mpși o construcție principală cu regim de înălțime S+P+4E+etaj tehnic, fiind compusă din spații administrative, tehnice și comerciale. În total, spațiul construit la sol este de 574 mp, cu o suprafață utilă desfășurată considerabilă.

Utilitate publică și regenerare urbană

Achiziția este motivată atât de necesități administrative, cât și de viziunea de regenerare urbană sustenabilă. Potrivit unui raport al Direcției de Sănătate Publică Cluj, mai mulți angajați ai administrației locale își desfășoară activitatea în condiții improprii, în spații supraaglomerate, fără ventilație naturală sau lumină, afectate de infiltrații și mucegai. Achiziționarea Palatului Telefoanelor ar permite relocarea unor direcții sau servicii publice în condiții conforme cu normele legale privind sănătatea și securitatea în muncă.

Deschidere către comunitate și cultură

Pe lângă funcțiunile administrative, autoritățile analizează posibilitatea utilizării parterului în regim de spațiu închiriabil sau cultural-comunitar, contribuind astfel la obținerea de venituri proprii și la consolidarea vieții culturale a orașului. Poziționarea strategică lângă Parcul I.L. Caragiale face ca imobilul să fie potrivit pentru activități culturale, expoziții, evenimente comunitare sau turistice.

În acest sens, în data de 05.08.2025 a fost emisă Autorizația de Construire nr. 679 pentru lucrări de refațadizare, modificări interioare și schimbare de destinație a parterului.

