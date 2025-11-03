ECONOMIE

Umiditatea în sol va fi scăzută în Nord – Vestul Transilvaniei

3 noiembrie 20250 commentarii

Rezerva de apă pe adâncimea de sol 0-20 cm în cultura grâului de toamnă se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025.

Conţinutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute (secetă pedologică moderată şi puternică) pe suprafeţe agricole extinse în nord-vestul și estul Transilvaniei, Banat şi Crişana. Ca urmare, ritmurile de creştere şi dezvoltare ale speciilor de toamnă se vor desfăşura normal, în cea mai mare parte a ţării. Pe ansamblu, starea de vegetaţie a culturilor de rapiţă, orz şi grâu se va menţine în general bună şi medie, iar în semănăturile tardive, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se va prezenta medie şi slabă, iar densitatea redusă.

În funcţie de data semănatului şi condiţiile pedoclimatice, orzul şi grâul de toamnă se vor afla în fazele de germinare (40-100%) şi răsărire (20-100%) pe aproape întreg teritoriul agricol, iar în vestul şi sudul ţării se va semnala apariţia frunzei a treia (10-50%). Cultura de rapiţă înfiinţată în epoca optimă va parcurge răsărirea (40-100%) şi formarea rozetei de frunze (5-9 frunze), în special în zonele de câmpie. La sfecla de zahăr va fi posibilă finalizarea lucrărilor de recoltare, în toate bazinele specializate.

Speciile pomicole vor înregistra coacerea lemnului, îngălbenirea şi căderea masivă a frunzelor, continuându-se totodată lucrările de recoltare la soiurile tardive. În majoritatea podgoriilor, viţa-de-vie se va afla la maturarea coardelor, precum şi îngălbenirea şi căderea fiziologică a frunzelor. Potrivit meteorologilor, lucrările agricole de sezon (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, fertilizări, recoltarea de pe ultimele suprafeţe, etc.) se vor efectua în condiţii bune.

Conform ANM, perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, în toate zonele de cultură. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 4 – 20 grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1 – 9 grade, pe majoritatea suprafeţelor agricole. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 10 şi 25 de grade, în cea mai mare parte a regiunilor, iar cea minimă va oscila între -3 şi 14 grade Celsius la scara întregii ţări, cele mai scăzute valori înregistrându-se în estul Transilvaniei, unde local se va produce brumă. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va fi cuprinsă între 8 – 19 grade Celsius pe întreg teritoriul agricol, limite favorabile desfăşurării fazelor de germinare, răsărire şi apariţia primelor frunze la speciile de toamnă înfiinţate în epoca optimă. În perioada menţionată se întrevăd ploi locale, reduse cantitativ, iar vântul va prezenta intensificări de scurtă durată. Totodată, în zonele joase şi de luncă vor fi condiţii de producere a ceţii, izolat asociată cu burniţă.

