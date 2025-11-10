EXTERNE

Trump adaugă noi decoraţiuni aurii şi un indicator la ieşirea din Biroul Oval

Preşedintele american Donald Trump a adăugat o nouă decoraţiune aurie şi un indicator la ieşirea din Biroul Oval, acestea fiind ultimele din numeroasele modificări pe care le face decoraţiunilor şi structurii Casei Albe de la revenirea sa la putere în ianuarie anul trecut, relatează EFE.

Fotografiile publicate arată o decoraţiune aurie plasată orizontal pe cadrul uşii şi, în lateral, inscripţia „Biroul Oval” cu litere cursive pe trei bucăţi de hârtie care par a fi teste ale modului în care va arăta indicatorul în forma sa finală.

Această ultimă schimbare vine pe fondul paraliziei guvernului federal, care durează de aproape 40 de zile, devenind cea mai lungă din istoria ţării şi care este provocată de lipsa unui acord între republicani şi democraţi pentru a pune capăt acestei situaţii.

Nici nu au apărut bine primele imagini, că imediat au apărut şi ironiile şi criticile.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a postat pe contul său de pe platforma X o fotografie cu ieşirea din biroul prezidenţial, care, în loc de noua inscripţie din Biroul Oval, afişa cuvintele „Live, Laugh, Lose” (Trăieşte, Râde, Pierde), imitând mantra populară „Live, Laugh, Love” (Trăieşte, Râde, Iubeşte).

Jared Moskowitz, membru al Camerei Reprezentanţilor din Florida, a glumit spunând că partea bună este că noua inscripţie înseamnă că liderul republican nu intenţionează să demoleze şi Aripa de Vest a Casei Albe.

Trump a demolat Aripa de Est, unde se afla biroul Primei Doamne, pentru a face loc unei săli de bal destinate găzduirii unor evenimente de mare anvergură.

În timpul acestui al doilea mandat, el şi-a umplut biroul cu decoraţiuni aurii pe rafturi şi alte suprafeţe şi cu lămpi aproape identice cu cele din clubul său privat din Mar-a-Lago, din Florida.

