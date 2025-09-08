ADMINISTRAȚIE

Transport dedicat elevilor: 14 trasee speciale, la Cluj-Napoca, de pe 8 septembrie

8 septembrie 20250 commentarii

Începând cu data de 8 septembrie 2025, Compania de Transport Public Cluj-Napoca suplimentează cu aproximativ 25% numărul mijloacelor de transport în comun, odată cu revenirea elevilor la cursuri. De asemenea, autobuzele școlare dedicate pentru clasele 0–4 vor fi repuse în circulație pe 14 trasee, iar pentru elevii relocați temporar în alte spații de învățământ, Compania de Transport Public Cluj-Napoca va asigura transport dedicat dus-întors, începând cu prima zi de școală. Elevii de la școlile Ion Agârbiceanu, Ion Creangă și Onisifor Ghibu vor fi preluați din puncte fixe din oraș, la ore prestabilite, și transportați către noile locații în care își vor desfășura activitatea în anul școlar 2025–2026. Elevii cu dizabilități neuromotorii beneficiază de transport cu microbuze special dotate, pe trasee stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Cluj–Napoca.

Noile programe vor putea fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil Tranzy.

În colaborare cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, se va relua de luni, 08.09.2025, transportul elevilor din clasele 0 – 4 cu autobuze dedicate, pe 14 trasee, din cartierele Mănăștur, Zorilor – Făget, Gheorgheni, Mărăști, Grigorescu, Bună Ziua, zona Iris şi Lombului spre liceele din centrul orașului.

Traseele sunt deja cunoscute de elevi si de aparținătorii acestora. Liceele deservite sunt: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, Seminarul Teologic Ortodox, Seminarul Bathory Istvan, Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul Național Emil Racovită, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Colegiul Național George Coșbuc.

Pentru mai multe detalii privind programul autobuzelor școlare accesați https://ctpcj.ro/index.php/ro/orare-linii/transport-elevi.

De asemenea, toti elevii au la dispoziție mijloace de transport special destinate, având inscripția “TRANSPORT ELEVI”, cu plecări după ora 7:10 din cartiere spre centrul municipiului și reîntoarcerea în jurul orei 14:00, pe următoarele linii: Autobuze: 9 – 24 – 30 – 31 – 35 – 39 – 42 – 43B – 46B; Troleibuze: 3 – 5 – 6 – 25; Tramvaie: 101 – 102 .

Primăria va subvenționa transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânațelor, respectiv Colonia Pata Rat, până în Cluj-Napoca.

Pentru elevii școlii Ion Agârbiceanu care își vor desfășura activitatea în noua clădire construită în ansamblu Elite de pe strada Cărămidarilor, va fi asigurat transportul dimineața din stația Mareșal A. Averescu de pe strada Fabricii și retur la finalizarea cursurilor.

Elevii școlii Ion Creangă de pe Aleea Peana vor avea la dispoziție autobuze pentru a se deplasa în noua locație de pe strada Câmpului nr.2 și retur la finalizarea cursurilor.

Elevii școlii Onisifor Ghibu relocați pe B-dul 1 Decembrie 1989 vor avea la dispoziție autobuze și vor fi preluați dimineața de pe Platoul Sălii Sporturilor Horia Demian între orele 07:30 – 07:45. Returul după finalizarea orelor tot până la Sala Sporturilor .

Se efectuează în continuare transportul persoanelor cu dizabilități neuromotorii, cu microbuze special dotate, pe trasee stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Cluj–Napoca și, respectiv cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca , Asociația Caritatea Umanitar Internațională, Grădinița Malteza, Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor (Centrul de zi Napoca Proteus, Clubul Prietenia si Tânărul Singuratic), Asociația Hans Spalinger, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu.

În colaborare cu Primăria comunei Florești, se va relua tot de marți, 09.09.2025, transportul elevilor la școlile Dumitru Tăuțan și Gheorghe Șincai din Florești, și Luna de Sus.

Abonamente

