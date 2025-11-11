EXTERNE

„Seriale pe cocaină”: Modul în care „dramele verticale” bulversează industria de la Hollywood

Într-un fals castel amenajat pe un deal din Los Angeles, o mică echipă de producţie filmează o scenă de adulter sub privirile atente ale producătorului său chinez, informează AFP.

Bine aţi venit în lumea minunată a „dramelor verticale”: o industrie de mai multe miliarde de dolari care a bulversat Hollywoodul în doar doi ani, producând seriale create pe bază de algoritmi, concepute pentru a fi vizionate pe telefonul mobil în format vertical, în episoade de 60 de secunde care par să creeze dependenţă.

Cu intrigile sale kitsch despre vârcolaci sau despre miliardari, bugetele sale de doar câteva sute de mii de dolari şi filmările sale fulger, acest format originar din China transformă radical codurile unei industrii aflate în dificultate, la salvarea căreia ar putea totuşi să contribuie, potrivit unor specialişti.

Producătorul Vincent Wang consideră că aceste programe sunt un fel de „seriale pe cocaină”.

„În doar 30 de zile putem filma un serial. Hollywoodul are nevoie de doi ani”, a declarat el cu mândrie. „Care este viitorul?”, s-a întrebat Vincent Wang.

Apărute în China în anii 2010, „serialele verticale” au atras foarte repede companii importante, seduse de potenţialul lor viral şi de costurile lor mici de producţie.

Ele reprezintă astăzi o industrie de 8 miliarde de dolari.

