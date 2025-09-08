ADMINISTRAȚIE

Sens giratoriu în zona Rezervației Naturale Cheile Turzii

8 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrări în vederea realizării unui sens giratoriu ce are drept scop fluidizarea traficului rutier și asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță în zona Rezervației Naturale Cheile Turzii.

Sensul giratoriu este situat pe drumul județean DJ 103G, la kilometrul 30+920, la intersecția cu drumul județean DJ 103I care asigură accesul direct spre Cabana Cheile Turzii și obiectivul turistic Cheile Turzii.

Rezervația Naturală Cheile Turzii atrage, la fiecare sfârșit de săptămînă, și nu numai, sute sau chiar mii de turiști, fapt ce determină în zonă un trafic rutier extrem de intens. Suntem convinși că prin realizarea acestui sens giratoriu am rezolvat în mod eficient această problemă,” spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Operațiunile constau în frezarea suprafeței vizate, realizarea unui inel interior cu diametrul de 12 metri și a unui inel exterior de 16 metri, rezultând, astfel, un inel de pavaj carosabil cu o lățime de 2 metri care beneficiază de un strat de balast stabilizat.

De asemenea, vor fi montate borduri pe marginile interioare și exterioare ale pavajului carosabil și va fi amenajată zona centrală a sensului giratoriu cu pământ, folie hidroizolantă și pietriș.

