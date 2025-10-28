CULTURĂ

Pr. paroh Teodor Lazăr: Iuliu Hossu a înțeles direcția în care va merge o lume întreagă

Fundația Culturală Carpatica a organizat marți, 28 octombrie 2025, conferința cu tema 130 de ani de la naștere, Iuliu Hossu”, dedicată personalității marcante a cardinalului greco-catolic în cadrul „Anului Cardinal Iuliu Hossu”. Evenimentul fost deschis de către președintele fundației arh. Ionel Vitoc, iar conferința a fost susținută de către părintele preotul paroh Teodor Lazăr de la Catedrala greco-catolică Schimbarea la Față din Cluj-Napoca.

În debutul conferinței, preotul paroh Teodor Lazăr a vorbit despre familia din care a provenit Iuliu Hossu: A te naște la sfârșitul secolului al XIX-lea conta unde și în ce casă. A te naște în casa unui preot, tatăl – Ioan Hossu a fost preot, devine o șansă din start, una de a avea acces la educație. Dacă erai român, să te naști într-un sat transilvănean era puțin probabil să ai acces la o școală în care să înveți în limba maternă. Dar dacă te nășteai în casa unui preot, aveai acces în a scrie, a citi, a socoti în românește”. Preotul Teodor Lazăr a mai spus că pe lângă șansa de a avea acces la educație, Iuliu Hossu a fost fericit să fie nepotul lui Vasile Hossu, episcop greco-catolic din cei cinci câți existau la acel moment, „unchiul Vilucu”, așa cum i-a spus până la moartea lui. „Și-a onorat foarte bine condiția de fiu și de nepot și a ridicat-o și mai sus de atât ceea ce contează foarte mult”.

Un drum inspirat

Apoi, vorbitorul a precizat că în Primul Război Mondial unul din verișorii lui Iuliu Hossu moare pe frontul sârbesc, iar, în anul 1914, Iuliu Hossu cu toți frații se înrolează pe front, fiind trimis ca preot militar cu alți patru preoți greco-catolici și patru preoți ortodocși în zona garnizoanei de pază a Vienei. „Acolo începe drumul lui foarte inspirat, de a înțelege direcția în care va merge o lume întreagă. (…) Fiind în zona garnizoanei a avut șansa să ajungă în cancelaria aparținând împăratului. În 1915, intră la împărat și-l colindă. După doi ani de zile ajunge să fie numit episcop și depune jurământ de fidelitate în fața împăratului. Își dezvoltă mari abilități diplomatice, leagă relații și știe că în scurt timp vor cădea imperiile”.

Episcop atât de tânăr

În opinia părintelui Lazăr, Iuliu Hossu a ajuns episcop la 32 de ani, „o provocare fiind atât de crud și tânăr”, iar în 4 decembrie 1917 împăratul Carol I al Austriei îl numește pe Iuliu Hossu episcop: Din momentul acela, Iuliu Hossu ia tot Ardealul de Nord și partea centrală, cu mijloacele de deplasare de atunci, sat cu sat. Într-un an, în fiecare zi, și-a programat un traseu și mergea în biserici și le spunea românilor: Se termină o etapă mare a istoriei. Noi trebuie să mergem cu cei de la București. Trebuie să ne adunăm”.

Apoi, preotul clujean a afirmat că după terminarea războiului și căderea imperiului austro-ungar, Iuliu Maniu i-a adunat pe episcopii greco-catolici la Arad, unde au discutat pentru ce vor opta: Transilvania singură, Transilvania lipită de Budapesta, cu reprezentare a românilor în parlamentul lor, sau Transilvania cu București. În acest context, doar Iuliu Hossu și Iuliu Maniu au susținut varianta Transilvania alături de România, ceilalți episcopi având alte păreri. La 1 decembrie 1918, Iuliu Hossu a citit declarația Marii Uniri de la Alba-Iulia, unirea fiind și rodul munci sale.

Nu și-a părăsit poporul pentru titlu

Vorbind despre perioada de după anul 1948, când Iuliu Hossu a fost condamnat la pușcărie și domiciliu forțat, părintele Lazăr a menționat faptul că episcopul Hossu trimitea memorii în fiecare an lui Nicolae Ceaușescu, președintele României în timpul regimului comunist, cerând „Vă rog să puneți în libertate biserica mea”. Iar când i s-a propus să plece la Roma pentru că va fi făcut cardinal, Iuliu Hossu a spus că nu-și va părăsi țara, poporul și va muri aici. Totodată, preotul paroh Teodor Lazăr a afirmat că acum s-a recuperat tezaurul memoriei marelui om Iuliu Hossu și că speră ca cei care duc mai departe, dincolo de funcțiuni ecleziastice, tronul lui să îl ducă într-o direcție gândită în termeni foarte profunzi, raportată la nevoilor de astăzi ale românilor.

Tia SÎRCA

