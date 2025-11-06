EXTERNE

Paralizia bugetară din SUA a depăşit recordul de longevitate

6 noiembrie 2025

Statele Unite au intrat miercuri în a 36-a zi de paralizie bugetară, depăşind astfel recordul pentru cel mai îndelungat ‘shutdown’ din istoria ţării, într-un moment când consecinţele nefaste afectează zilnic milioane de americani notează AFP.

De la 1 octombrie, republicanii şi democraţii nu reuşesc să se înţeleagă pentru a adopta un nou buget şi, la miezul nopţii de marţi spre miercuri, ‘shutdown’-ul a depăşit precedentul record – 35 de zile – stabilit în 2019 în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump.

Coincidenţă de calendar, acest record a survenit la scurt timp după anunţarea rezultatelor mai multor alegeri unde democraţii au înregistrat victorii.

Statele Virginia, prin Abigail Spanberger, şi New Jersey, prin Mikie Sherrill, au ales candidaţi democraţi în funcţia de guvernator, în timp ce metropola New York l-a ales primar pe progresistul Zohran Mamdani.

Californienii au aprobat un text vizând remodelarea hărţii electorale a statului lor, ca răspuns la o mişcare similară a republicanilor în statul Texas.

”Trump nu era pe buletinele de vot şi paralizia bugetară – cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile în această seară, potrivit sondajelor”, a subliniat preşedintele Donald Trump pe platforma sa online, Truth Social.

În tabăra opusă, democraţii speră să se poată folosi de aceste rezultate electorale pentru a determina mişcarea liniilor paraliziei bugetare.

Efectele blocajului bugetar se fac simţite pentru tot mai mulţi americani.

Sute de mii de funcţionari federali au fost trimişi în şomaj tehnic, cu un salariu diferit, şi alte câteva sute de mii sunt nevoiţi să continue să lucreze neplătiţi până la încheierea crizei.

Ajutoarele sociale sunt, de asemenea, perturbate puternic.

