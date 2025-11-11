EXTERNE

Orban:”Am bătut palma cu preşedintele Trump”

11 noiembrie 20250 commentarii

MTI

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că „a bătut palma” cu preşedintele american Donald Trump „cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată”.

„Atât timp cât el este preşedinte acolo şi eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancţiuni”, a spus şeful guvernului de la Budapesta.

Orban a precizat pe Facebook că „nu este o exagerare să spunem că tocmai am încheiat cele mai importante negocieri ale anului de până acum”.

El a adăugat că miza nu putea fi mai mare pentru Ungaria. Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane asupra surselor de energie ruseşti ar fi cauzat o creştere de două până la trei ori a costurilor utilităţilor şi o creştere de 1.000 de forinţi (2,5 euro) a preţurilor la benzină pe litru în Ungaria până la Crăciun.

„Un adevărat dezastru”, a declarat Orban.

„Am reuşit să evităm acest pericol. Astfel, familiile maghiare pot avea Crăciunul pe care şi-l doreau”, a spus prim-ministrul.

Viktor Orban, un aliat vechi al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întrevedere bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

După încheierea întâlnirii, un reprezentant al Casei Albe a anunţat că Washingtonul a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti.

El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Sâmbătă, şeful diplomaţiei ungare, Peter Szijjarto, a susţinut că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane, contrazicându-l astfel pe reprezentantul Casei Albe.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de gazul şi petrolul ruseşti chiar şi după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor ţări din Uniunea Europeană şi NATO.

Datele Fondului Monetar Internaţional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz şi 86% din nevoile de petrol.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

CELAC şi UE şi-au consolidat „o relaţie între egali” la summitul de la Santa Marta

SUA – Acord provizoriu în Senat pentru a pune capăt paraliziei bugetare

Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului

„Seriale pe cocaină”: Modul în care „dramele verticale” bulversează industria de la Hollywood

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.