CULTURĂ

Opera Maghiară Cluj Mantaua și Gianni Schicchi, premierele deschiderii de stagiune

17 septembrie 20250 commentarii

 

joi 18 septembrie, 18:30

Puccini continuă să intereseze. Și la Opera Maghiară clujeană interesează, afirmație susținută acum de nu mai puțin de șapte titluri, Manon Lescaut, Boema, Tosca, Madama Butterfly, La Rondine și începând de astăzi 18 septembrie, Mantaua și Gianni Schicchi, aceste două noi producții în regia cunoscutului Anger Ferenc. Spun cunoscut având în vedere că-i datorăm La Rondine, premieră din seara zilei de 11 aprilie 2019.

Revin la regizorul Anger Ferenc și discuția avută zilele trecute pe marginea celor două titluri care, citez: ne transmit și astăzi un mesaj viu și actual. Împreună, cele două lucrări, în oglinda duală a tragediei și comediei, dezvăluie întregul spectru al naturii umane: puritatea și fragilitatea bunătății, dar și impulsurile egoiste care zac în fiecare dintre noi. Simțim, chiar și astăzi, și vom continua să simțim întotdeauna, că aceste două minunate opere într-un act rămân de o surprinzătoare actualitate, pentru că personajele lor nu ne sunt deloc străine.

Anger Ferenc este, din această lună septembrie 2025, membru al Operei Maghiare Cluj: pas însemnat în cariera mea artistică, pas care obligă și responsabilizează. Am decis să fac primul pas cu aceste două titluri din Tripticul puccinian, pus în scenă integral în urmă cu 10 ani. De deta aceasta am ales două din cele trei titluri, o călătorie sufletească interesantă pentru mine. Astfel, 2025 aduce două versiuni regizorale diferite, e și firesc să fie așa. Cred că nu este necesar ca cele trei opere să fie prezentate împreună. Am optat pentru Mantaua și Gianni Schicchi, opere ce se leagă prin contrastele pe care le propun, prima o tragedie, a doua o operă buffă. În esență însă, avem de-a face cu două drame familiale.

Discuția pe care am avut-o cu regizorul Anger Ferenc a abordat și alte subiecte, decorurile și costumele, personajele feminine din operele lui Puccini, bel canto-ul la nivel de regie, producția următoare (Nabucco pentru anul următor).

Mantaua și Gianni Schicchi (regia Anger Ferenc; dirijor Horvath Jozsef; visual design Zoldy Gergely; maestru cor Kulcsar Szabolcs; concert maestru Barabas Sandor și Ferenczi Endre; asistent regie Venczel Peter) au două distribuții, prima în 18, a doua în 25 septembrie și asupra lor mă voi opri în rândurile care urmează.

Mantaua: Nagy Zoltan/Balla Sandor (Michele) * Egyed Apollonia/Barabas Zsuzsa (Giorgetta) * Hector Lopez Mendoza/Pataki Adorjan (Luigi) * Szabo Levente (Il Tinca) * Szilagyi Janos (Talpa) * Veress Orsolya/Hary Judit (La Frugola) *Dobrița Roland (Cântărețul *Kolcsar Katalin, Retyi Zsombor (Doi îndrîgostiți)

Gianni Schicchi: Nagy Zoltan/Balla Sandor (Gianni Schicchi) * Gebe-Fugi Renata/Modra Noemi (Lauretta) * Veress Orsolya/Gasparik Klara (Zita) * Dobrița Roland/Bardon Tony (Rinuccio) * Szabo Levente (Gherardo) * Covacinschi Yolanda/Antal Livia (Nella) * Molnar Zoltan (Betto di Signa) * Szilagyi Janos (Simone) *Bogdan Nistor (Marco) * Balazs Borbala/Duffner Melinda (La Ciesca) * Manyoki Laszlo (Maestro Spinelloccio) * Kincses Mark (Ser Amantio di Nicolao) * Sandor Arpad (Pinellino) * Marosan David (Gherardino) * Adam Janos (Guccio)

Demostene Șofron

