Nominalizările la OSCAR 2023

Zece producții cinematografice ale anului 2022 au intrat în competiția pentru trofeul OSCAR ediția 2023 – Cel mai bun film. În ediția de astăzi a ziarului Făclia vă prezentăm nominalizările la toate categoriile și câteva detalii despre peliculele propuse.

All Quiet on the Western Front/ Nimic nou pe frontul de Vest

Filmul în regia lui Edward Berger (acțiune, dramă, Germania) a obținut nu mai puțin de 9 nominalizări la ediția din acest an a Oscarurilor, la următoarele categorii: Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun lungmetraj internațional, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun sunet, Cel mai bun design de producție, Cea mai bună cinematografie, Cel mai bun machiaj și coafor, Cele mai bune efecte vizuale.

Avatar: The Way of Water/ Avatar: Calea apei

Doar patru la număr sunt nominalizările pentru pelicula SF regizată de James Cameron, intrată în cinematografele de la noi din țară la finele anului trecut. Categoriile sunt după cum urmează – Cel mai bun film, Cel mai bun sunet, Cel mai bun design de producție și Cele mai bune efecte vizuale.

The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin

Tot de 9 nominalizări se bucură și tragicomedia semnată Martin McDonagh, la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol principal (pentru Colin Farrell), Cel mai bun actor în rol secundar (pentru Brendan Gleeson și Barry Keoghan), Cea mai bună actriță în rol secundar (Kerry Condon), Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună coloană sonoră și Cea mai bună editare.

Elvis

Producția în regia lui Baz Luhrmann, care prezintă biografia starului american Elvis Presley, a fost nominalizată la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun actor în rol principal (pentru Austin Butler), Cel mai bun sunet, Cel mai bun design de producție, Cea mai bună cinematografie, Cel mai bun machiaj și coafor, Cel mai bun design vestimentar, Cea mai bună editare – în total 8 nominalizări.

Everything Everywhere All at once/ Orice, oriunde, oricând

Pelicula (SF, Acțiune, Familie) care aduce în atenție mai multe universuri paralele a avut premiera internațională anul trecut în martie, iar acum a reușit să strângă cele mai multe nominalizări, 11 în total. Categoriile sunt Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Daniel Kwan, Daniel Schienert), Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh – prima femeie din Malaysia nominalizată la Oscar), Cel mai bun actor în rol secundar (pentru Ke Huy Quan), Cea mai bună actriță în rol secundar (pentru Jamie Lee Curtis și Stephanie Hsu), Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun cântec original, Cel mai bun design vestimentar, Cea mai bună editare.

The Fabelmans

Producția în regia lui Steven Spielberg urmărește drama tânărului Sammy Fabelman, originar din Arizona, care aspiră să devină producător de film. Nominalizat la: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor , Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Williams), Cel mai bun actor în rol secundar (Judd Hirsch), Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun design de producție.

Tár

Lydia Tár este considerată una dintre cele mai de succes compozitoare și dirijoare în viață, totodată fiind prima femeie care a dirijat Orchestra Filarmonicii din Berlin. Filmul biografic o aduce în rolul principal pe Cate Blanchett. Pe lista scurtă a nominalizărilor pentru Oscar figurează la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (pentru Todd Field), Cea mai bună actriță în rol principal, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună cinematografie și Cea mai bună editare.

Top Gun: Maverick

De asemenea, tot 6 nominalizări a primit și producția în regia lui Joseph Kosinski, cu Tom Cruise în rolul principal (acțiune, dramă): Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun cântec original, Cel mai bun sunet, Cea mai bună editare și Cele mai bune efecte vizuale.

Triangle of Sadness/Triunghiul tristeții

Pelicula în regia lui Ruben Östlund, o perspectivă satirică la adresa lumii modei şi a bogaţilor, recompensată anul trecut cu mult râvnitul trofeu Palme dʼOr la cea de-a 75-a ediție a prestigiosului festival internațional de film, a fost nominalizată la Premiile OSCAR 2023 pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu original.

Women Talking

O dramă care are la bază romanul omonim scris de Miriam Toews (2018), inspirat de evenimentele petrecute în comunitatea ultraconservatoare de menoniți din colonia boliviană Manitoba. Regia este semnată de Sarah Polley. Nominalizat la categoriile Cel mai bun film și Cel mai bun scenariu adaptat.

La categoria Cel mai bun actor în rol principal au mai fost nominalizați Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) și Bill Nighy (Living).

Pentru Trofeul Cea mai bună actriță în rol principal mai figurează pe lista scurtă pentru OSCAR: Ana de Armas (Blonde) și Andrea Liseborough (To Leslie).

Brian Tyree Henry a fost de asemenea nominalizat la secțiunea Cel mai bun actor în rol secundar.

Încă două nume completează lista scurtă la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, este vorba de Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) și Hong Chau (The Whale).

La secțiunea Cel mai bun scenariu adaptat se mai regăsesc producțiile Glass Onion: A Knives Out Mistery – Rian Johnson și Living – Kazuo Ishiguro.

Din competiția pentru Oscaruri nu lipsesc nici filmele de animație. Astfel, la categoria Cel mai bun lungmetraj de animație au fost făcute următoarele nominalizări: Guillermo del Toro’s Pinocchio, Marcel the Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, The Sea Beast, Turning Red. Pentru Cel mai bun scurtmetraj animat au rămas în competiție The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks și An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It.

Alături de All Quiet on the Western Front, concurează pentru Trofeul Cel mai bun lungmetraj internațional Argentina, 1985, Close, EO și The Quiet Girl.

La secțiunea Cel mai bun film documentar se regăsesc All That Breathes, All The Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters și Navalny.

Nominalizările pentru Cel mai bun subiect de scurtmetraj documentar – The Elephant Whisperers, Haulout, How Do You Measure a Year?, The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gate.

La categoria Cel mai bun scurtmetraj au fost nominalizate următoarele producții: An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupille, Night Ride și The Red Suitcase.

Babylon se numără și el printre filmele propuse pentru trofeul OSCAR la secțiunile Cea mai bună coloană sonoră și Cel mai bun design de producție, iar pentru Cel mai bun cântec original mai concurează ”Aplauze” din Tell It Like A Woman – Diane Warren, ”Lift Me Up” din Black Panther: Wakanda Forever – Tems, Rihanna, Ryan Coogler și Ludwig Goransson, versuri de Tems și Ryan Coogler și ”Naatu, Naatu” de la RRR – MM Keravani, versuri de Chandrabose.

Printre nominalizările la Cel mai bun sunet se mai regăsește The Batman, iar Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths și Empire of Light sunt și ele propuse pentru Cea mai bună cinematogafie.

La secțiunea Cel mai bun machiaj și coafor mai amintim The Batman, Black Panther: Wakanda Forever și The Whale. Lista nominalizaților la categoria Cel mai bun design vestimentar continuă cu Babylon, Black Panther: Wakanda Forever și Mrs. Harris Goes to Paris.

The Batman și Black Panther: Wakanda Forever au mai fost propuse și în secțiunea Cele mai bune efecte vizuale.

Iulia GHIDIU