Motociclist sub influența alcoolului, implicat într-un accident în Icod

8 septembrie 20250 commentarii

Un cetățean străin, în vârstă de 63 de ani, aflat sub influența alcoolului,  a fost implicat luni seara într-un accident rutier în timp ce se deplasa pe un motociclu. 

Accidentul rutier s-a produs, în jurul orei 19:00, pe raza localității Icod.

Potrivit primelor informații furnizate de IPJ Cluj, bărbatul se deplasa din direcția Gherla către Cluj-Napoca, când, în împrejurări care urmează să fie clarificate în cadrul anchetei, a pierdut controlul asupra direcției de mers. Motociclistul a părăsit partea carosabilă, ajungând cu vehiculul într-un șanț de pe marginea drumului.

La fața locului a intervenit un echipaj medical pentru acordarea primului ajutor, însă nu au fost oferite detalii privind eventualele răni suferite de conducătorul motocicletei.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt ce a determinat deschiderea unei anchete pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Cercetările continuă sub coordonarea polițiștilor rutieri.

ziarulfaclia.ro
