Mașinile utilizate nu pot fi vândute fără cartea de identitate

12 noiembrie 20250 commentarii

Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acţiune de informare şi control la nivel naţional, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile Ordonanţei de Urgenţă privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului (CIV) şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere. Potrivit unui comunicat al RAR, în ultima perioadă instituţia a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV. Fiind o acţiune proactivă tematică, se vor face verificări la toţi operatorii economici care pun la dispoziţie vehicule utilizate. Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, aşa cum prevede legea. Astfel, în conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, „la înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.” RAR subliniază că scopul acestor controale este asigurarea respectării legislaţiei în vigoare şi protejarea consumatorilor care achiziţionează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state. Prin această campanie de informare şi control, RAR urmăreşte de asemenea creşterea transparenţei pe piaţa vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor şi întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

