EXTERNE

Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului

11 noiembrie 20250 commentarii

Reuters

Kremlinul a declarat luni că îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns la remarci făcute vineri de preşedintele american Donald Trump, care a declarat la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban: „Cred că suntem de acord că războiul se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”.

În cadrul unei conferinţe de presă, Peskov a reafirmat poziţia Kremlinului conform căreia războiul s-ar putea încheia odată ce Rusia îşi atinge obiectivele, şi ar prefera să facă acest lucru prin mijloace politice şi diplomatice.

„Dar în prezent există o pauză, situaţia este blocată. Este blocată, dar nu din vina noastră”, a spus el, aruncând răspunderea pe Ucraina.

Peskov a acuzat Kievul că a fost cel care nu a vrut să continue discuţiile.

„Sunt stimulaţi în toate felurile de europeni, care cred că Ucraina poate câştiga războiul şi îşi poate asigura interesele prin mijloace militare”, a spus el.

Potrivit lui Peskov, aceasta este o iluzie profundă, având în vedere situaţia de pe frontul de luptă.

Pe măsură ce războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an, Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul ucrainean şi face presiuni puternice pentru a cuceri oraşele Pokrovsk şi Kupiansk.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Orban:”Am bătut palma cu preşedintele Trump”

CELAC şi UE şi-au consolidat „o relaţie între egali” la summitul de la Santa Marta

SUA – Acord provizoriu în Senat pentru a pune capăt paraliziei bugetare

„Seriale pe cocaină”: Modul în care „dramele verticale” bulversează industria de la Hollywood

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.