Japonia trimite soldaţi pentru a combate un val de atacuri letale ale urşilor

6 noiembrie 20250 commentarii

Armata Japoniei a desfăşurat miercuri trupe în nordul muntos al ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se luptă să facă faţă unui val de atacuri, relatează Reuters.

Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorii au fost atenţionaţi deja de mai multe săptămâni să evite pădurile dese din jur, să stea acasă după lăsarea întunericului şi să aibă cu ei clopoţei pentru a-i descuraja pe urşii care ar putea căuta hrană în apropierea caselor lor.

Potrivit Ministerului Mediului, în Japonia s-au înregistrat peste 100 de atacuri ale urşilor, cu un număr record de 12 persoane ucise în Japonia începând din aprilie. Două treimi din aceste decese au avut loc în prefecturile Akita, unde se află Kazuno, şi Iwate, în apropiere.

Un camion militar, mai multe jeepuri şi peste o duzină de soldaţi, unii purtând echipament blindat, s-au adunat miercuri dimineaţă în Kazuno, un oraş cu circa 30.000 de locuitori cunoscut pentru

