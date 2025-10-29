ECONOMIE

Intervenție de urgență pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în județul Cluj. A cedat terasamentul

29 octombrie 20250 commentarii

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj intervine în regim de urgență la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda, în județul Cluj, după ce a fost constatată o cedare a terasamentului.

Pentru a asigura condiții optime de circulație și siguranță pentru participanții la trafic, echipele Secției Producție desfășoară lucrări de întreținere curentă în zonă.

Întrucât fenomenul de instabilitate persistă și s-a accentuat în ultima perioadă, DRDP Cluj a demarat o procedură de achiziție pentru realizarea unei expertize tehnice și a unui studiu geotehnic detaliat, cu scopul de a identifica cauzele cedării terasamentului și de a elabora o soluție de consolidare durabilă.

Contractul pentru efectuarea expertizei și a studiului geotehnic a fost deja semnat, iar lucrările de analiză sunt în curs de desfășurare.

Până la finalizarea acestora, DRDP Cluj continuă intervențiile pentru aducerea la cotă a părții carosabile și menținerea siguranței rutiere pe sectorul afectat.

Autoritățile fac apel la șoferi să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar.

