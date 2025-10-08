CULTURĂ

Forumul Medierii Culturale 2025: Literatura ca spațiu de întâlnire, reflecție și comunitate

8 octombrie 20250 commentarii

Într-un peisaj cultural și educațional în care lectura riscă tot mai des să devină un gest solitar, Forumul Medierii Culturale, ediția 2025, redeschide dialogul despre rolul literaturii ca formă de legătură între oameni, idei și lumi. Timp de trei zile, scriitori, bibliotecari, mediatori culturali, profesori, pedagogi muzeali și manageri culturali se întâlnesc la Cluj-Napoca – în Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor, Qub și alte spații partenere – pentru a discuta despre literatura ca resursă de mediere culturală și interculturală, despre biblioteci ca centre comunitare democratice și despre lectura ca practică de emancipare personală și colectivă.

Forumul Medierii Culturale este un proiect al Centrului Cultural Clujean (CCC), derulat în cadrul programului Academia Schimbării. Evenimentul face parte din programul internațional Studiotopia, care explorează relația dintre știință, artă și societate și promovează colaborarea interdisciplinară în jurul temelor emergente ale contemporaneității.Forumul este finanțat de Ministerul Culturii și Uniunea Europeană, fiind realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Forumul din acest an aduce în prim-plan puterea literaturii de a transforma, de a uni și de a deschide perspective asupra lumii. De la autorii care combină creația cu educația, la inițiativele care sprijină dezvoltarea literației și programele dedicate promovării lecturii, evenimentul abordează lectura nu doar ca un act individual de descifrare a realității, ci ca un mediu de deschidere spre celălalt – un teren comun de reflecție și empatie.

O hartă a sensurilor: patru sesiuni tematice

Structurat în patru mari secțiuni – Definire, Cadre, Resurse, Competențe – Forumul propune o explorare graduală a teritoriului lecturii ca formă de mediere culturală.

  • Definire, deschiderea oficială a Forumului, are loc vineri, 10 octombrie, între orele 15.00–17.00, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor (cu transmisie live pe Facebook). Tema inaugurală, „Cuvintele dau sens realității”, invită la reflecție asupra rolului scriitorilor și cititorilor ca mediatori între lumea interioară și cea exterioară.

„Prin cărțile pe care le împărțim și prin obiceiurile de lectură pe care le împărtășim, construim și deconstruim un imaginar colectiv, care pune bazele comunității”, afirmă organizatorii. Într-o lume fragmentată, literatura devine un liant simbolic, un spațiu de solidaritate și înțelegere.

Printre invitații sesiunii se numără Claudia Șerbănuță, cercetătoare și specialistă în știința informării, fostă directoare interimară a Bibliotecii Naționale a României, în prezent președintă a Asociației Comunitățile Viitorului, și Raluca Selejan, cofondatoare a librăriei independente La Două Bufnițe din Timișoara – una dintre cele mai iubite și premiate librării din România, care, după aproape nouă ani de activitate, s-a închis în vara acestui an. Lor li se alătură Alex Moldovan, scriitor și traducător cunoscut pentru seria Olguța și pentru proiectele educaționale prin literatură, Corina Bucea, manager cultural și director de dezvoltare în cadrul Centrului Cultural Clujean, și Raluca Iacob, specialistă în politici publice și practici ale medierii culturale.

  • Cadre, sesiunea de sâmbătă dimineață (10.00–12.00), aduce în discuție rolul comunitar al bibliotecilor, aceste spații democratice care au evoluat, în ultimele decenii, din depozitare de cărți în veritabile infrastructuri sociale. Bibliotecile devin locuri ale dialogului, ale incluziunii și ale coeziunii, punând în practică idealul culturii accesibile tuturor.
  • Resurse (13.00–15.00) reunește inițiative care aduc literatura mai aproape de public prin instrumente concrete: formate de interpretare colectivă, recomandări pentru amenajarea spațiilor de lectură, programe de formare pentru dezvoltarea competenței de literație și discursuri muzeale care valorifică literatura și biografiile scriitorilor.
  • Competențe (15.30–17.30) propune o reflecție asupra formării profesionale în domeniul medierii culturale: cum se pot susține cei care lucrează la firul ierbii – bibliotecari, profesori, mediatori, educatori culturali – în efortul lor de a menține vie legătura dintre educație și cultură, mai ales în mediile vulnerabile.

Tema aduce în discuție nevoia de recunoaștere a competențelor de mediere culturală la nivel de politici publice, pentru ca educația și cultura să poată coopera în mod real în sprijinul comunităților.

Literatura pentru copii: cuvinte scrise împreună

În seara de vineri, 10 octombrie, între orele 18.00–19.30, la Cărturești Casa Hintz, are loc o prezentare de carte și o discuție cu trei dintre cele mai îndrăgite autoare de literatură pentru copii: Victoria Pătrașcu, Iulia Iordan și Carmen Tiderle, moderată de Victor Miron (Cărțile pe Față).

Sub tema „Literatura pentru copii: cuvinte scrise împreună”, conversația aduce în atenție procesul participativ prin care copiii sunt implicați în scrierea și interpretarea textelor. Cum se combină creația literară cu pedagogia? Ce se întâmplă atunci când micii cititori devin co-autori ai lumilor imaginare pe care le descoperă? Întâlnirea promite să ofere răspunsuri și inspirație celor care cred în literatură ca formă de dialog, nu doar de transmitere.

Un forum pentru profesioniști și pasionați ai lecturii

Forumul se adresează unei palete extinse de participanți: mediatori culturali, muzeografi, pedagogi muzeali, educatori culturali, cadre didactice, bibliotecari, scriitori, manageri culturali și studenți în domeniile literaturii, artelor și comunicării.

Este, așadar, un loc de întâlnire între practicieni și teoreticieni, între vocația educativă și cea creativă, între comunitate și instituție. Forumul Medierii Culturale devine o platformă de formare, schimb și reflecție, un spațiu în care literatura se redescoperă ca resursă de coeziune și echilibru într-o lume tot mai fragmentată.

Un manifest tăcut pentru cultura scrisă

Într-un context în care bibliotecile și librăriile se confruntă cu dificultăți structurale, lipsa unor politici coerente pentru lectura publică și o piață de carte fragmentată, Forumul Medierii Culturale de la Cluj aduce un mesaj limpede: lectura este un act social, iar literatura – o formă de rezistență blândă.

Prin sesiunile sale, prin dialogurile și atelierele programate, evenimentul nu doar că pune literatura în centrul reflecției despre mediere culturală, ci o propune ca instrument de democratizare, educație și vindecare comunitară.

Forumul Medierii Culturale 2025 se desfășoară între 9 și 11 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, în Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor, Qub și alte spații partenere, cu o parte din evenimente disponibile online. – https://academiaschimbarii.ro/forumul-medierii-editia-2025/

 

