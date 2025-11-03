CULTURĂ

Film și dialog despre maturizare și relația părinte–copil la Cinema ARTA: „Cea mai fericită fată din lume” de Radu Jude

3 noiembrie 20250 commentarii

Seria de proiecții speciale dedicate celor care contribuie la educația și sprijinul copiilor – cadre didactice, părinți, consilieri și educatori – continuă la Cinema ARTA, miercuri, 5 noiembrie, de la ora 19:00, cu filmul Cea mai fericită fată din lume, în regia lui Radu Jude. Evenimentul face parte din programul Young ARTA EDU, un demers care propune filmul drept instrument de reflecție și dialog autentic între școală și familie.

Proiecția are loc în cadrul proiectului „Ecrane (re)deschise – Educație socio-emoțională prin film”, prin care Cinema ARTA își propune să ofere părinților și profesorilor instrumente practice de comunicare – de la tehnici de ascultare activă la comunicare non-violentă – printr-o serie de proiecții de film, sesiuni de mediere și ateliere dedicate.

Filmul lui Radu Jude aduce în prim-plan povestea Deliei, o adolescentă prinsă între propriile dorințe și așteptările celor din jur. Invitată să participe la filmarea unui spot publicitar după ce a câștigat o mașină, Delia se confruntă cu presiunea părinților și a echipei de filmare, care încearcă să-i controleze reacțiile și comportamentul. Cea mai fericită fată din lume devine astfel o explorare subtilă a procesului de maturizare și a modului în care iubirea părintească poate aluneca, uneori, spre posesivitate. Cu umor amar și o luciditate specifică cinemaului lui Radu Jude, filmul ridică întrebări esențiale despre libertate, autonomie și raportul dintre generații.

După proiecție, publicul este invitat la o discuție moderată de psihoterapeutul Oana Cobeanu și Anca Caramelea, curatoarea Cinema ARTA. Dialogul va aborda teme precum: ce înseamnă procesul de maturizare și cât de „maturi” sunt, de fapt, adulții; cum se trăiește adolescența cu toate contradicțiile și intensitățile ei; ce datorii avem față de părinții noștri și ei față de noi; dar și unde se află granița între dorințele copilului și proiecțiile părintelui.

Proiecția are intrare liberă, iar locurile pot fi rezervate completând formularul disponibil aici. Filmul are o durată de 100 de minute și este subtitrat în limba română.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu proiectul european CinEd – European Cinema Education for Youth și beneficiază de sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

