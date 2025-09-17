CULTURĂ

Filarmonica de Stat Transilvania 70 Evenimente marcante și de reținut în stagiunea 2025/2026!

17 septembrie 20250 commentarii

 

Sunt multe, foarte multe chiar și toate au importanța lor. Urmează pentru întreaga echipă a Filarmonicii Transilvania-manager Silviu Sbârciu, director adjunct Ema Weghofer Vlad-o stagiune tumultoasă la propriu și mai puțin către deloc la figurat.

Cum evenimentele sunt multe și de reținut, voi încerca o prioritizare a lor. Și voi începe cu stagiunea propriu-zisă, 2025/2026, a 70-a din istoria instituției, evenimentele care sunt înscrise în calendarul stagionar aflându-se toate sub generoasa umbrelă 70. Iar primul concert este programat vineri 26 septembrie, încă în sala Colegiului Academic, cu opera în concert Fidelio de Beethoven, dirijor Cristian Mandeal, dirijorul Corului-Cornel Groza, soliști Melody Moore, Marius Vlad Budoiu, Levente Gyorgy, Valentin Vasiliu, Andreea Novac, Ruben Ciungan, Radu Câmpan. Al doilea eveniment, ar fi putut fi și primul, ține de mutarea întregii activități concertistice în noua sală de concerte, HERITAGE a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, rector prof univ dr Vasile Jucan, primul eveniment fiind programat vineri 3 octombrie. Dirijori sunt Lawrence Foster/dirijor emerit și Cristian Mandeal/dirijor permanent, soliși Gabriel Croitoru/vioară, Anita Hartig/soprană, Cristina Damian/mezzo, Marius Vlad Budoiu/tenor și Mihai Damian/bariton, în program fiind incluse lucrări de George Enescu, Max Bruch și Beethoven. De menționat este și concertul serii de luni 6 octombrie, dirijori Lawrence Foster și Cristian Mandeal, cu participarea Orchestrei Filarmonicii Transilvania, deschidere a stagiunii cu nr 60 pentru ANMGD Cluj-Napoca.

Pentru prima parte a stagiunii mă opresc asupra adouă alte festivaluri, sigur așteptate și dorite, Toamna Muzicală Clujeană (ediția cu nr 58), respectiv Mozart Forever-In memoriam Adriana Bera.

Toamna Muzicală Clujeană-10/24 octombrie-va avea mai multe concerte decât în edițiile anterioare. 2025 Cel mai lung festival de muzică clasică ajunge anul acesta le diție cu numărul 58.

Festivalul Mozart-21/27 noiembrie, In memoriam Adriana Bera-îi are ca invitați pe Aurelia Vișovan/pian, Cordelia Hofer/pian, dr. Ioana Geantă/Fundația Mozarteum Salzburg, Robert Levin/pian, Ya-Fei Chuang/pian, Cvartetul Arcadea, Ștefana Țițeica/Munchen. Este de amintit faptul că soliștii invitați vor susține cursuri master pro bono cu toți cei interesați, la care se adaugă un workshop de mediere muzicală.

Perioada noiembrie-decembrie 2025 înseamnă întâlniri cu arta dirijorilor Rolf Verbeek, Toby Thatcher, Pier Giorgio Morandi, Nicolae Moldoveanu, cu soliștii Nikolai Luganski/pian, Diana Țugui/soprană, Marius Vlad Budoiu/tenor, Melody Moore/soprană, Mihai Damian/bariton, Jinzhu Li/vioară.

Tot la evenimente marcante trebuie amintit și cel de al 7-lea CD al Filarmonicii Transilvania, opera în concert Norma de Bellini. Apoi, o mai mare vizibilitate a Orchestrei de Tineret a Filarmonicii clujene, pe rol fiind audiții în foarte scurt timp.

Biletele? Prețul rămâne neschimbat. Abonamentele vor fi la îndemâna celor doritori doar din ianuarie 2026.

Și-acum, cireașa de pe frișcă, dacă admiteți ideea în sine. În 2027 Filarmonica Transilvania va fi gazda ICMA/International Classical Music Awards Gala, autentic Oscar pentru corifeii muzicii clasice. În 2024 gazdă a fost Valencia (Palau de la Musica), în 2025 gala s-a desfășurat la Dusseldorf/Germania, în 2026 urmează Bamberg, pentru aniversarea celor 80 de ani ai Filarmonicii din localitate. și în 2027, Cluj-Napoca. România intră în cărțile ICMA. Să ne bucurăm că a fost preferat Clujul!!!

Mă opresc aici. Sigur voi reveni pe marginea evenimentelor propriu-zise la timpul respectiv, avancronici, cronici, invitați și programe de concert sau recitaluri.

Demostene Șofron

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Opera Maghiară Cluj Mantaua și Gianni Schicchi, premierele deschiderii de stagiune

14 trupe din 10 ţări, selectate pentru finala Jazz in the Park Competition

Aviația și Clujul de odinioară, în reprezentări artistice vibrante

Transilvania Fashion Festival 2025 – Imaginație și emoție, eleganță și rafinament

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.