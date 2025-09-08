CULTURĂ

Festivalul Stradal WonderPuck 9 a adunat peste 30.000 de spectatori în centrul Clujului

8 septembrie 20250 commentarii

Cluj-Napoca a devenit, în primul weekend de toamnă, un adevărat oraș al poveștilor. Peste 30.000 de spectatori au participat la cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck, desfășurată între 5 și 7 septembrie 2025, transformând Piața Unirii, curtea Muzeului de Artă și străzile din jur într-o mare scenă pentru magie, teatru și spectacole inedite.

Trei zile de spectacole internaționale

Timp de trei zile, micii clujeni și familiile lor au avut parte de o experiență culturală complexă: spectacole de teatru pentru copii susținute de artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România, recitaluri muzicale și reprezentații stradale animate de personaje fantastice.

Atmosfera a fost completată de energia spectacolelor itinerante, iar momentele dedicate publicului adult – prezentate pe scena de pe strada Mihail Kogălniceanu – au adus o notă aparte festivalului. Unul dintre cele mai așteptate evenimente a fost show-ul spectaculos cu foc de pe strada Universității, care a atras sute de priviri fascinante.

Ateliere pentru toate vârstele

Pe tot parcursul festivalului, Piața Unirii și curtea Muzeului de Artă au găzduit ateliere interactive pentru copii și părinți: de lectură, olărit, cusut, desen, nutriție sau robotică. Fiecare participant a avut șansa să descopere o nouă pasiune sau să experimenteze activități creative, într-un cadru relaxant și educativ.

De asemenea, un moment special al ediției din acest an a fost dedicat copiilor din Florești, care s-au bucurat de spectacole și activități gândite special pentru ei.

O ediție record

Cea de-a noua ediție a WonderPuck a reunit, în total, peste 30.000 de spectatori. Participarea la toate evenimentele a fost gratuită, ceea ce a făcut ca festivalul să fie accesibil tuturor.

Evenimentul a fost organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociația Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.

WonderPuck s-a confirmat încă o dată drept unul dintre cele mai iubite festivaluri stradale din Cluj, reușind să aducă împreună comunitatea și să transforme orașul într-un loc unde imaginația și bucuria prind viață.

 

