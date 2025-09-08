CULTURĂ

Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN, prezentă la Deco Days 2025

8 septembrie 20250 commentarii

În perioada 11–14 septembrie 2025, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN va fi prezentă la cea de-a X-a ediție a Deco Days cu expoziția Colecțiile FAU, intitulată „EROI. Din cotidian în legendă”. Evenimentul va avea loc la BT Arena, în zona de Design, Artă și Educație, în imediata vecinătate a scenei de la etaj. Expoziția propune o reflecție asupra valorilor esențiale care educă, inspiră și se transmit din generație în generație. În cadrul evenimentului, publicul va putea descoperi obiecte de design iconice, creații contemporane de talie internațională și design românesc actual. Programul evenimentului: joi & vineri: 10:00 – 18:00; sâmbătă: 10:30 – 18:00, duminică: 11:00 – 16:00.

