Făclii la poalele Vlădesei. Omagiu adus dascălilor din Huedin

30 octombrie 20250 commentarii

Huedinenii, elevii și foștii elevi ai școlilor din orașul de la poalele Vlădesei sunt așteptați vineri să participe la un eveniment cultural important: lansarea volumului „Catalogul Cadrelor Didactice din Huedin la Catedra Veșniciei”. 


Lucrarea, elaborată de profesorii Cristian-Claudiu Filip, Horea-Dorin Matiș, Doru Ioan Rus și Gheorghe Sobec, se dorește a fi un omagiu și un „monument de cuvinte” dedicat memoriei dascălilor care și-au dedicat viața educației și formării tinerelor generații în Huedin. Potrivit autorilor, volumul nu este doar o înșiruire de date biografice, ci o chemare la memorie și respect față de cei care au contribuit la edificiul spiritual al orașului și al satelor înconjurătoare.
Cercetător Știinţific II dr. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, în prefața volumului, salută inițiativa, catalogând-o drept un act istoriografic meritoriu și un gest de mare gentilețe morală. Acesta subliniază că lucrarea oferă „profile umane luminoase, veritabile caractere morale și vocații de dascăli” care pot servi drept modele.
Cartea „Catalogul Cadrelor Didactice din Huedin la catedra veşniciei” apărută la Casa Cărții de Știiință este structurată ca un catalog de biografii și portrete dedicate personalului didactic și didactic-auxiliar care a activat în instituțiile de învățământ din Huedin.

Pe lângă detaliile biografice și profesionale, volumul scoate în evidență profilele umane luminoase, calitățile morale și vocațiile autentice de dascăli. Prin aceste mărturii, sunt oferite adevărate modele de urmat pentru generațiile actuale de educatori și elevi.

Conform structurii și numărătorii biografiilor incluse în volum, lucrarea prezintă portretele a 79 de dascăli.

Pentru a onora memoria acestor dascăli, comunitatea din Huedin ar putea lua inițiativa de a păstra viu spiritul educațional pe care l-au cultivat prin organizarea de evenimente comemorative, prin a denumi străzi, școli sau săli de clasă în cinstea lor, prin înfiinţarea unui muzeu, a unei arhive digitale, prin acordarea de premii și burse pentru elevii care excelează în domeniile predate de ei, pentru ca astfel să ducă mai departe pasiunea pentru educație. Astfel, contribuția lor nu va fi uitată, iar generațiile viitoare vor avea repere clare despre importanța educației și despre oamenii care și-au dedicat viața acestui domeniu”, transmist autorii.

Lansarea volumului va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, ora 18, în Sala Amfiteatru a Liceului Teoretic „Octavian Goga” Huedin.

