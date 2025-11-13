EDUCAȚIE

Exploratori ai etichetelor la Gherla

13 noiembrie 20250 commentarii

Protecția consumatorilor este o problemă actuală în zilele noastre, ce îi preocupă și pe copiii. Nu întâmplător în unitățile de învățământ din municipiul Gherla cadrele didactice acordă o mare atenția acestui aspect. Zilele trecute, de exemplu, elevii claselor primare ale Liceului Teoretic ”Ana Ipătescu” au participat la o interesantă activitate interactivă desfășurată de reprezentanții Artesana în cadrul proiectului ”Exploratori ai etichetelor”.

Elevii au aflat lucruri interesante despre alimentele sănătoase și despre modul în care sunt produse lactatele naturale. De asemenea, au învățat cum să citească și să înțeleagă etichetele produselor alimentare. Activitatea a fost plină de zâmbete și curiozitate, iar la final fiecare elev s-a bucurat de un delicios iaurt bio Artesana. Astfel de activități contribuie la formarea unor obiceiuri sănătoase și responsabile încă de la vârste fragede, dezvoltând în rândul copiilor grijă pentru propria sănătate. Elevii mulțumesc și pe această cale echipei Artesana pentru vizită, pentru surprize și pentru lecția frumoasă despre sănătate și responsabilitate și și-au exprimat dorința să se mai întâlnească și în viitor. Dacă în ultimii ani, în școlile municipiului Gherla, nu au fost înregistrate îmbolnăviri în masă din cauza consumării unor produse alimentare expirate se datorează unor astfel de acțiuni de educație sanitară, care sunt deosebit de eficiente în zilele noastre.

Szekely Csaba

