Eveniment dedicat memoriei profesorului SZABÓ Bálint, în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania 2025

21 octombrie 20250 commentarii

Miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 14:30, la Casino – Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, va avea loc un eveniment special dedicat memoriei și moștenirii profesorului SZABÓ Bálint, personalitate marcantă a ingineriei și restaurării patrimoniului construit din Transilvania. Manifestarea se desfășoară în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA) 2025, ediție cu tema est.etic.

Profesorul Szabó Bálint a fost una dintre figurile esențiale ale domeniului conservării patrimoniului arhitectural, unind de-a lungul întregii sale cariere cercetarea, proiectarea, educația și publicarea într-o misiune comună: protejarea și valorificarea patrimoniului construit. A format generații întregi de specialiști – ingineri, arhitecți, restauratori – și a creat legături durabile între discipline, universități și instituții culturale.

Activitatea sa remarcabilă include fondarea Centrului de Cercetare și Proiectare în Domeniul Patrimoniului Construit UTILITAS, înființarea Fundației Transsylvania Nostra și a revistei științifice omonime, precum și realizarea a peste o sută de proiecte de restaurare a monumentelor istorice din Transilvania.

Prezentarea va fi susținută de: arh. Șerban Țigănaș, arh. Szilágyi Bartha Zsuzsanna,ing. Kiriszan Imola.

Evenimentul va fi urmat de o discuție deschisă, la care sunt invitați colaboratori și apropiați ai profesorului Szabó Bálint, dar și alți specialiști care i-au continuat munca și spiritul.

Întâlnirea se anunță a fi un omagiu adus rigoarei, sensibilității și respectului față de patrimoniu, valori care definesc atât activitatea profesorului Szabó Bálint, cât și spiritul BATRA 2025: est.etic.

