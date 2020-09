Emil Boc: “Prin faptul că azi vedem mulți clujeni la vot, înseamnă că au înțeles menirea democrației”

Primarul Emil Boc a declarat, la ieșirea de la urne, că a votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul locși să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. El a subliniat, totodată, că sănătatea democrației se asigură prin alegeri.

„Mă bucur să văd foarte mulți clujeni la vot. Sănătatea democrației se asigură prin alegeri. Prin faptul că azi vedem mulți clujeni venind la vot înseamnă că au înțeles menirea democrației care poate fi asigurată, repet ca și stabilitate și eficiență doar prin vot. Se votează în siguranță, este sigur să mergi la vot, toate echipamentele sunt asigurate, măsurile de protecție sunt respectate. (…)Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri, adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului. Acest oraș este puternic datorită oamenilor lui, am încredere în clujeni”, a declarat Emil Boc.

A.M.C.