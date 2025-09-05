Elveția vine la Cluj cu muzică, dans și prietenie

CULTURĂ

Clujul celebrează Ziua Națională a Elveției printr-o serie de evenimente culturale de excepție | Orchestra Landwehr din Fribourg, în turneu în România

În primul weekend al lunii septembrie, județul Cluj devine gazda unei serii de evenimente culturale de excepție dedicate Zilei Naționale a Elveției. Invitatul special al acestor manifestări este Orchestra Landwehr din Fribourg, una dintre cele mai prestigioase formații muzicale elvețiene, care va susține pentru prima dată trei concerte în România, la Gherla, Turda și Cluj-Napoca.

Programul concertelor:

  • 4 septembrie, ora 17:00 | Gherla – Spectacol în aer liber alături de majoretele „Queens Dancing”, în fața Catedralei Armeano-Catolice.

  • 5 septembrie, ora 14:00 | Turda – Concert într-unul dintre cele mai spectaculoase spații din România: Salina Turda.

  • 6 septembrie, ora 18:00 | Cluj-Napoca – Eveniment cultural de amploare în Auditorium Maximum, organizat de Ambasada Elveției în România și Camera de Comerț Elveția – România.

Punctul culminant al sărbătorii va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, la Cluj-Napoca, unde peste 70 de muzicieni elvețieni din Orchestra Landwehr din Fribourg, conduși de dirijorul Benedikt Hayoz, vor susține un concert extraordinar în Auditorium Maximum (str. Mihail Kogălniceanu nr. 5). Alături de ei, pe scenă va urca Orchestra studenților mediciniști “MedStrings” a UMF Cluj, sub bagheta dirijorului Vlad Eniu.

Seara va fi deschisă solemn, prin intonarea imnurilor de stat ale României și Elveției, interpretate de ambele orchestre. Programul artistic va continua cu:

  • Orchestra “MedStrings”: „Balada” (Ciprian Porumbescu), „Dansuri populare românești” (Béla Bartók), muzică de film („Pirații din Caraibe”), „Libertango” (Astor Piazzolla)

  • Orchestra Landwehr: „Sine Nomine” (Ralph Vaughan Williams), „Vanity Faire” (Percy Fletcher), „Deep Space” (Oliver Waespi), „Gypsy Dance” (Georges Bizet), „Urban Light” (James David)

  • Încheiere comună: „Fanfare du Printemps” și „Sârba” (din filmul Le grand blond avec une chaussure noire)

Evenimentul va fi îmbogățit de o coregrafie specială semnată de Vlad Sebastian, cu participarea dansatorilor Anamaria Shevchenko, Vadim Shevchenko, Alexandra Nuna și Hajnalka Popa, de la Supreme Dance Company.

„Faptul că sărbătorim în premieră Ziua Națională a Elveției printr-o serie de evenimente culturale în județul Cluj este un gest de deschidere și respect față de valorile comune pe care le împărtășim: excelență, tradiție, dialog și prietenie”, a declarat Pascal Praz, președintele Asociației de Prietenie Nendaz-Gherla.

„Prezența Orchestrei Landwehr din Fribourg, un adevărat simbol artistic al Elveției, în comunitățile noastre înseamnă mai mult decât un concert – este o reafirmare a faptului că arta are puterea de a construi poduri solide între oameni”, a transmis arhitect Daniela Maier, coordonator Scena Urbană.

Acces gratuit, cu rezervare:

Concertul din Cluj-Napoca se va desfășura în prezența Ambasadorului Elveției în România, H.E. Mr. Massimo Baggi, a membrilor Corpului Diplomatic, reprezentanți ai Guvernului României, ai autorităților locale și județene, precum și a numeroși invitați din mediul cultural și de afaceri.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar accesul este gratuit. Pentru concertul din Auditorium Maximum, locurile pot fi rezervate online, aici:
Rezervă locul tău

