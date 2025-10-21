CULTURĂ

Eleganță și profunzime în cadrul Toamnei Muzicale Clujene: Cvartetul Transilvan și pianistul Andrei Gologan într-un recital de excepție

Miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 19:00, publicul clujean este invitat la un nou eveniment cameral de înaltă ținută în cadrul Festivalului Toamna Muzicală Clujeană, organizat de Filarmonica de Stat „Transilvania”. Recitalul va avea loc la Amfiteatrul Cornel Țăranu al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, un spațiu cu o acustică remarcabilă, dedicat excelenței muzicale și artei interpretative.

În centrul serii se vor afla Cvartetul Transilvan – ansamblu de referință al scenei camerale românești, format din Gabriel Croitoru (vioara I), Nicuşor Silaghi (vioara a II-a), Marius Suărășan (violă) și Vasile Jucan (violoncel) – alături de pianistul Andrei Gologan, unul dintre cei mai apreciați tineri muzicieni români pe plan internațional. Programul reunește două lucrări emblematice din literatura camerală: Cvintetul cu pian nr. 2 în La major, op. 81 de Antonín Dvořák și Cvartetul nr. 8, op. 110 de Dmitri Șostakovici, două partituri de o intensitate expresivă și o diversitate emoțională care promit o seară memorabilă.

Cvartetul Transilvan – peste trei decenii de excelență camerală

Fondat în 1987, Cvartetul Transilvan s-a impus rapid ca unul dintre cele mai importante ansambluri camerale din România, obținând Premiul I la Concursul Național „Gheorghe Dima”, Premiul Asociației Criticilor Români și Premiul Uniunii Compozitorilor. La doar doi ani de la înființare, a devenit cvartetul de stat al Filarmonicii „Transilvania”, statut care i-a consolidat poziția în viața muzicală națională.

Membrii fondatori – Nicușor Silaghi, Marius Suărășan și Vasile Jucan – sunt absolvenți ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și s-au perfecționat în interpretarea camerală cu mari maeștri ai genului, precum Wilhelm Georg Berger, Gerhard Schultz și Thomas Kakuska (membri ai celebrului Cvartet Alban Berg).

Participarea la Festivalul Orlando din Kerkrade (1990) a reprezentat momentul de lansare internațională, urmată de o perioadă de formare la Aspen Music Festival (SUA), la invitația lui Earl Carlyss, membru al Cvartetului Juilliard. Acolo, Cvartetul s-a perfecționat alături de ansambluri de talie mondială, precum Emerson, Cleveland, American și Mendelssohn String Quartets, revenind în țară cu o viziune interpretativă matură și rafinată.

Din 1998, Cvartetul îl are la vioara I pe Gabriel Croitoru, violonist de prestigiu internațional, solist al Filarmonicii „Transilvania” și posesor al legendarei viori Guarneri del Gesù („Catedrala”), instrument care i-a aparținut lui George Enescu.

De-a lungul carierei, Cvartetul Transilvan a susținut peste 2000 de concerte, fiind invitat pe scene prestigioase precum Wigmore Hall (Londra), Salle Pleyel (Paris), Queens Hall (Edinburgh), Snape Maltings (Aldeburgh) sau Mandel Hall (Chicago). Repertoriul său acoperă întreaga istorie a muzicii de cameră, de la clasicism la contemporaneitate, incluzând numeroase prime audiții și colaborări cu artiști de renume – Rudolf Firkušný, Dan Grigore, Marin Cazacu, Valentin Gheorghiu, Luz Leskowitz, Sharon Bezaly și mulți alții.

Pe lângă activitatea concertistică, membrii Cvartetului contribuie activ la formarea noilor generații de muzicieni, prin activitatea lor didactică în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și al Universității Naționale de Muzică din București.

Andrei Gologan – un „poet al pianului” pe scenele lumii

Descris de Süddeutsche Zeitung drept „un poet al pianului”, iar de General-Anzeiger Bonn ca având „o tehnică briliantă”, pianistul Andrei Gologan se numără printre cei mai rafinați interpreți români ai generației sale. A colaborat ca solist cu Camerata Salzburg, KALA Kammerphilharmonie Landshut, Orchestra Filarmonică din Kiev, dar și cu principalele orchestre din România, printre care Filarmonica George Enescu și Filarmonica de Stat „Transilvania”.

Absolvent al Universității Mozarteum din Salzburg, Gologan a fost remarcat de legendarul pianist Sir András Schiff, care l-a inclus în programul Building Bridges, oferindu-i ocazia unor recitaluri-debut în săli prestigioase: Konzerthaus (Berlin), deSingel (Anvers) și Beethovenhaus (Bonn). De atunci, cariera sa a cunoscut o ascensiune constantă, concretizată prin apariții la Schleswig-Holstein Festival, Heidelberger Frühling, Mozartwoche (Salzburg) și Festivalul Internațional George Enescu.

A concertat în spații emblematice precum Wigmore Hall (Londra), Herkulessaal (München) și Pierre Boulez Saal (Berlin) – la invitația maestrului Daniel Barenboim.

Pe lângă activitatea solistică, Andrei Gologan este un pasionat al muzicii de cameră, participând la festivaluri precum Lockenhaus, Verbier sau Schwetzinger SWR Festspiele. În 2023, a fondat în Austria Buzz Kammermusikfestival, un eveniment dedicat colaborărilor camerale internaționale, care va celebra cea de-a treia ediție în 2026. În prezent, el face parte din catedra de muzică de cameră a Universității de Muzică din Freiburg, Germania.

Laureat al concursurilor Vladimir Horowitz (Kiev), Piano Campus (Paris) și Sigismund Thalberg (Napoli), Gologan a lansat în toamna anului 2025 albumul său de debut, dedicat creației pianistice a lui Johannes Brahms, în colaborare cu Deutschlandfunk Kultur, C. Bechstein și Evidence Classics.

Programul serii

Dmitri Șostakovici – Cvartetul de coarde nr. 8, op. 110

O lucrare de o intensitate emoțională tulburătoare, compusă în doar trei zile, în 1960, în memoria „victimelor fascismului și războiului”. Cvartetul se distinge prin dramatismul său confesiv, fiind adesea interpretat ca un autoportret muzical al compozitorului.

Antonín Dvořák – Cvintetul cu pian nr. 2 în La major, op. 81

Considerat una dintre capodoperele romantismului târziu, Cvintetul îmbină noblețea scriiturii clasice cu melodismul inspirat din folclorul ceh, oferind un dialog plin de căldură între pian și ansamblul de coarde.

