CULTURĂ

Dublu eveniment cultural: turdeanca Ileana Heller și-a lansat ieri un volum de poeme și unul de proză scurtă

8 septembrie 20250 commentarii

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Turda, împreună cu Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu”, au organizat ieri, 4 septembrie 2025, de la ora 17:00, lansarea volumului de poezii „Lacrimi pentru patimi” şi a volumului de proză scurtă memorialistică „Dincolo de noi”, ambele apărute la Editura „Ecou Transilvan” şi semnate de turdeanca Ileana Heller. Evenimentul, desfășurat într-o atmosferă caldă și primitoare la cantina Primăriei Turda, i-a avut ca invitați speciali pe scriitoarea Nadia Fărcaş, manager al editurii clujene „Ecou Transilvan”, pe profesoara Viorica Bănete – autoarea prefeței volumului „Dincolo de noi” – și pe Floarea Filip, o prietenă apropiată a autoarei. Moderator a fost Dana Deac, reprezentantă a Bibliotecii Municipale „Teodor Murăşanu” Turda. Lansările au reunit oameni de cultură, prieteni, colegi și apropiați ai scriitoarei.

Ileana Heller, poetă și pictoriță născută la Turda, județul Cluj, provine dintr-o familie modestă cu șapte copii. A urmat școala primară și liceul în orașul natal, apoi Facultatea de Finanțe, Credit și Contabilitate din București. Timp de 31 de ani a lucrat ca contabilă în diverse întreprinderi turdene. Pasionată de literatură încă din perioada liceului, a început să scrie proză după 1990, iar începând cu anul 2000 s-a dedicat poeziei. Din 2016 practică și pictura.

Debutul editorial a avut loc în 2003, cu volumul „Cheile orașului”, apărut la Editura „Napoca Star”. Au urmat: „Flori de iubire” (Editura „Viitorul Românesc”, 2004), „Vocea inimii” (Editura „Hiperborea”, 2009), „Taine mărturisite” (Editura „Hiperborea”, 2014), „Castelul de vise” (Editura „Ecou Transilvan”, 2018), iar în 2025 cele două volume lansate acum: „Lacrimi pentru patimi” și „Dincolo de noi”.

Evenimentul a debutat cu un moment artistic susținut de Floarea Filip, care a citit din creațiile poetei. A urmat intervenția Nadiei Fărcaș, managerul Editurii „Ecou Transilvan”, care a apreciat valoarea noilor volume, apoi discursul profesoarei Viorica Bănete, care a subliniat curajul literar al autoarei. În calitate de moderator, Dana Deac a adresat un călduros bun venit participanților și a vorbit despre contribuția Ilenei Heller la cultura turdeană și despre relația specială a acesteia cu biblioteca publică locală.

La final, autoarea, vizibil emoționată, a împărtășit fragmente din propria viață și a povestit cum a început să scrie literatură la maturitate. Ileana Heller și-a exprimat recunoștința față de cei prezenți, subliniind că sprijinul și prietenia lor fac ca acest moment să fie de neuitat. Lansarea s-a încheiat cu sesiuni de felicitări, îmbrățișări, impresii și amintiri împărtășite de participanți.

Daniela Deac

 

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Portul popular, între tradiție și inovație – Designerii români reinventează patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

„Efectul Maia” – monodramă despre depresia postnatală, la Reactor

Cluj Movie Club revine la Cinema Dacia cu un nou sezon de filme și discuții

Două expoziții de excepție la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.