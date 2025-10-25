CULTURĂ

Din fotoliul de orchestră. Gabriel Bebeșelea, maturitate artistică la 38 de ani

26 octombrie 2025

A fost seara perfectă, sărbătoare în sensul bun al cuvântului pentru toți cei care au onorat simfonicul serii de vineri 24 octombrie, concert final al Festivalului Toamna Muzicală Clujeană. Meritele revin unui duo de forță, dirijorul Gabriel Bebeșelea, respectiv Orchestra Filarmonicii Transilvania, seară fastă în sala de concerte Heritage, seară de care sigur ne vom aminti mult timp de acum înainte.

Scriu despre Gabriel Bebeșelea și arta sa dirijorală de peste 10 ani. Îi urmăresc cu atenție evoluția artistică, mă bucur de fiecare reușită, în țară sau peste hotare. Văzându-l vineri seara dirijând Ritualul primăverii op 18, de Igor Stravinski, ajung să vorbesc și să scriu despre o frapantă maturitate artistică la numai 38 de ani (n. 29 septembrie 1987, Sibiu). Admirabil!

Între dirijorii de top ca viziune și abordare ai Ritualului primăverii, trebuie trecut și Gabriel Bebeșelea. Îl recomandă construcțiile sonore ferme ale celor 13 piese grupate în cele două secțiuni-Adorația pământului; Sacrificiul-, ”succesiuni de ceremonii din Rusia străveche”, referindu-mă la cele postulate de Stravinski. Îl recomandă în egală măsură, cunoașterea potențialului fiecărui instrumentist în parte, cunoașterea partiturii, solicitantă deopotrivă pentru dirijor și orchestră. Și când spun solicitantă am în vedere orchestrația masivă, densă și aspră; armonicele moderne, bine structurate; ritmuri și tonuri diferite; sunete disonante; inovația ritmică; intensitatea spirituală inedită în peisajul muzicii la început de secol XX, stăpânite și evidențiate prin gesturi dirijorale dinamice, energice, precise. Cu răspunsuri prompte din partea Orchestrei, dialoguri bine închegate, cursive pe axa instrumente de suflat-percuție-corzi. Am avut Orchestra pe care ne-o dorim de fiecare dată, care sperăm să rămână la același înalt nivel. Cât îl privește pe Gabriel Bebeșelea, este și va rămâne în inimile noastre. Seara de vineri 24 octombrie, a fost cea a unei solide demonstrații de dirijat ridicat la rang de mare artă.

Pianistul italian Antonio Di Cristofano a optat pentru Concertul pentru pian nr 2 în fa major op 102 de Dmitri Șoștakovici. Alegere, părere personală dar și a mai multora dintre cei prezenți, puțin inspirată. Cunoscându-i cartea de vizită, ne-am fi așteptat la Rapsodia pe o temă de Paganini de Rachmaninov, la un Prokofiev nr 2, Imperialul beethovenian, Brahms nr 2 sau Concertul pentru mâna stângă de Ravel, literatura de specialitate fiind extrem de ofertantă, ca să folosesc o sintagmă cunoscută. A ales acest Concert pentru pian nr 2 în fa major op 102, partitură studențească mai mult, lejeră, cu toate momentele de virtuozitate. A fost o discrepanță între concert și bisul oferit, Elegie de Rachmaninov, la un cu totul alt nivel interpretativ, evidențiere a sensibilității de tip romantic. Să fiu bine înțeles, relația dirijor-solist-orchestră a funcționat ireproșabil, de comentat este doar opțiunea pentru acest nr 2 de Șoștakovici. Părere împărtășită, repet, și de alți spectatori.

Întâlnire cu presa

Vineri 24 octombrie, orele prânzului, la Centrul de Cultură Urbană Turnul Croitorilor, a avut loc masa rotundă organizată de conducerea Filarmonicii Transilvania-cu doar două prezențe jurnalistice!-, temele abordate vizând finalul Toamnei Muzicale Clujene, ediția cu nr 58, respectiv concertele care vor urma și locațiile lor.

Festivalul în sine a fost un succes prin diveristatea programelor oferite, de la concerte la recitaluri camerale. Multe dintre ele prilej de cunoaștere a membrilor Orchestrei Filarmonicii Transilvania, în diferite formule camerale, dar și de (re)întâlnire cu artiști consacrați sau la prima lor prezență în festivalul clujean sau pe scena clujeană de concert.

Al doilea punct a fost cel al discuțiilor legate de concertele care urmează, două locații fiind menționate, sala Colegiului Academic și noua sală de concerte Heritage. Va fi, cum sublinia doamna doamna dr Silvia Sbârciu, manager general, ”o lungă tranziție”, concerte în ambele săli, prin alternanță.

Demostene Șofron

