Cum îl vede lumea pe Mamdani: model, amenințare, dovadă a visului american

10 noiembrie 20250 commentarii

New York Times

Drumul improbabil al lui Zohran Mamdani, de la imigrant musulman la primar ales în New York, a rezonat în întreaga lume în moduri imprevizibile.

Pe măsură ce vestea despre victoria uluitoare a tânărului socialist democrat musulman s-a răspândit de la Queens la Washington și California, aceasta a atras atenția și în colțuri ale lumii unde alegerile locale americane trec de obicei neobservate.

Totuși, alegerea lui Zohran Mamdani ca primar musulman și sud-asiatic în premieră în New York a captat atenția unui grup de oameni care se regăsesc, într-o anumită măsură, în tânărul de 34 de ani plin de culoare.

La New Delhi, tinerii care s-au conectat instantaneu cu Mamdani prin clipurile sale de pe rețelele sociale referitoare la filme de la Bollywood speră acum la o vizită oficială din partea primarului ales, ai cărui părinți s-au născut în India.

La Istanbul, femei tinere din clasa mijlocie au rămas fermecate de postările de pe Instagram ale lui Mamdani și ale soției sale, văzându-i ca simboluri ale musulmanilor cosmopoliți din marile orașe, admirând modul în care cei doi se privesc unul pe celălalt.

La Dakar, Senegal, unde vârsta mediană este de 19 ani, un profesor a început deja să pregătească o lecție despre visul american durabil, minunându-se de ascensiunea unui tânăr imigrant într-o țară care s-a întors tot mai mult către interior.

Deși reacția la victoria lui Mamdani nu se compară pe deplin cu fenomenul global creat de Barack Obama în 2008, el rămâne incontestabil o sursă de inspirație în anumite cercuri, mai ales printre activiști care au câștigat teren în țările lor pentru a schimba politici și practici adânc înrădăcinate.

„Oamenii care se văd în el sunt aceiași care acum transformă politica în Sudul Global: tineri, deziluzionați, nerăbdători din cauza corupției și a inegalității, dar convinși că pot construi ceva mai bun,” a declarat William Shoki, scriitor și editor cu sediul în Africa de Sud, pentru site-ul Africa Is a Country.

Ca și Obama, Mamdani este, în multe privințe, un cetățean global. S-a născut în Uganda și și-a petrecut primii ani acolo. Familia sa a emigrat în New York, iar el a devenit cetățean naturalizat în 2018, păstrând în continuare dubla cetățenie cu Uganda.

Campania lui Mamdani nu s-a concentrat pe politica identitară, ci a promovat un program centrat pe accesibilitatea locuințelor. Totuși, în anumite cercuri din străinătate, identitatea sa a fost exagerată.

Ascensiunea sa a făcut titluri în întreaga lume, unele dintre ele departe de a fi laudative.

În India, criticile anterioare ale lui Mamdani la adresa prim-ministrului Narendra Modi, pe care l-a numit „criminal de război”, au stârnit furia dreaptei hinduse; un parlamentar din partidul de guvernământ a postat pe rețelele sociale că Mamdani „este gata să distrugă hinduismul.” Ziarul israelian Haaretz l-a citat pe un trimis israelian numindu-l pe Mamdani „o amenințare clară și imediată pentru comunitatea evreiască din New York.” (În discursul său de după victorie, Mamdani a menționat că administrația sa va rămâne „alături de evreii din New York și nu va ceda în lupta împotriva flagelului antisemitismului.”)

Câteva figuri politice și mediatice proeminente din Europa de Est și-au exprimat îngrijorarea față de orientarea politică a primarului ales, exagerându-i opiniile și numindu-l comunist.

„Am avut odată o țară care controla nu doar prețurile, ci și gândurile oamenilor,” a scris Yuriy Lukanov, personalitate publică din Ucraina, pe Facebook. „Mizeria din mințile comuniste a pătruns în mințile americane.”

La Berlin, jurnaliștii au observat că opiniile socialiste democratice ale lui Mamdani sunt în mare parte mainstream, mai ales în ceea ce privește controlul chiriilor și transportul public. Unele media din Italia s-au minunat de alegerea unui socialist musulman în „casa Wall Street.” Stânga franceză i-a salutat victoria, iar dreapta franceză s-a temut de ascensiunea „stângii resuscitate și islamiste.”

În Ucraina, avocatul Vitaliy Dudin a declarat că charisma lui Mamdani îi amintește de președintele Volodymyr Zelensky, scriind pe Facebook: „Acum Statele Unite sunt și mai mult asemeni Ucrainei.”

Mulți oameni din întreaga lume au văzut în alegerea lui Mamdani o reflectare a propriilor lor lupte.

Utsav Guhathakurta, un muzician din Kolkata, a urmărit cu sufletul la gură rezultatele alegerilor de marți seara, de la mii de kilometri distanță, sperând într-o victorie a lui Mamdani.

Mamdani i-a atras atenția lui Guhathakurta când o postare a candidatului, în care se plângea de creșterea prețului la pui sau miel, a apărut în feed-ul său de Instagram. Guhathakurta a urmărit campania pentru că se regăsea în valorile politice ale lui Mamdani, mai ales în eforturile acestuia pentru un transport public mai bun și locuințe accesibile.

„Problemele despre care vorbea au rezonat cu mine — cineva ca mine, urban, milenial, în 2025,” a spus Guhathakurta.

Legătura lui Mamdani cu tinerii și problemele cu care se confruntă aceștia a contribuit la victoria sa în New York, dar a captat și starea de spirit a multor tineri lideri din lume, acolo unde mișcările de protest împotriva sistemelor politice înrădăcinate au declanșat revolte în mai multe țări și au răsturnat guverne, în Madagascar și Nepal.

„America are un viitor mai bun cu astfel de oameni,” a spus Sunil Phuyal, lider al mișcării Generației Z din Nepal. „Oamenii din New York sunt binecuvântați.”

În Uganda, unde Mamdani și-a petrecut primii ani și s-a întors vara aceasta pentru a-și ține nunta, el nu este un nume cunoscut pe scară largă. Totuși, cei care îl cunosc au sărbătorit victoria sa.

În capitala Kampala, unii locuitori s-au regăsit imediat în tinerețea lui Mamdani și speră că acesta va aduce schimbări pe care propria lor țară le-ar putea folosi ca model.

„Să-l vezi pe Mamdani pledând pentru crearea mai multor oportunități pentru tineri în SUA ar trebui să inspire acum liderii noștri de acasă să creeze mai multe oportunități pentru tinerii din Uganda,” a spus Gerald Norman Katongole, care locuiește în Kampala.

La Dakar, capitala națiunii majoritar musulmane Senegal, Diome Faye a observat candidatura lui Mamdani, surprins că un imigrant musulman câștigă tracțiune într-o țară care a încercat să închidă granițele.

În cadrul cursului său de literatură și civilizație americană la Universitatea Cheikh Anta Diop, dl Faye intenționează să îi învețe pe studenți despre ascensiunea lui Mamdani. El spune că aceasta este un semn că valorile americane rezistă.

„Ceea ce vreau să le transmit este că SUA încă respectă valorile sale fundamentale,” a spus el. „Încă poți ajunge la visul american al vieții, libertății și urmăririi fericirii.”

