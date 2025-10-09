CULTURĂ

Clujul, din nou capitala taragotului

9 octombrie 20250 commentarii

Mai mulţi artişti din ţară şi străinătate vor participa la o nouă ediţie a Festivalului Internaţional „Dumitru Fărcaş”, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 22-25 octombrie.

„Fundaţia Dumitru Fărcaş anunţă cu bucurie desfăşurarea celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Internaţional „Dumitru Fărcaş”, un eveniment de referinţă dedicat păstrării şi promovării muzicii tradiţionale româneşti, precum şi omagierii marelui maestru al taragotului. În perioada 22-25 octombrie 2025, Cluj-Napoca devine din nou centrul vibraţiei autentice româneşti, reunind artişti din ţară şi din străinătate, interpreţi consacraţi dar şi tineri aflaţi la început de drum. Iniţiat de Fundaţia Dumitru Fărcaş, festivalul reprezintă o pledoarie pentru identitate, tradiţie şi continuitate, aducând împreună generaţii de artişti uniţi prin respectul faţă de valorile autentice. Prin fiecare ediţie, evenimentul reafirmă rolul Clujului ca spaţiu al întâlnirii dintre folclor, virtuozitate instrumentală şi deschidere internaţională”, se arată într-un comunicat trimis, joi, de organizatorii evenimentului.

Festivalul se deschide miercuri, 22 octombrie, la ora 18:00, la Sala „Reduta” a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, cu evenimentul intitulat „Tradiţii clujene în Festivalul Internaţional Dumitru Fărcaş”, organizat în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă „Tradiţii Clujene”. Pe scenă vor urca Grupul tradiţional al sătenilor din Negreni, Răzvan Roşu, Grupul „Mărişana” din Mărişel, Taragotiştii din Apuseni, Copiii şi Tinerii Tradiţiilor Clujene, acompaniaţi de Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană”, sub bagheta dirijorului Tudor Căucean. Intrarea este liberă.
Joi, 23 octombrie, festivalul continuă la Sala Radio Cluj cu Concursul soliştilor instrumentişti, o seară dedicată tinerelor talente, emoţiei şi bucuriei de a duce mai departe moştenirea Maestrului. Cei treisprezece concurenţi provin din toate zonele ţării dar şi din comunităţile romaneşti din afara ţării. Seara va fi încununată de recitalurile invitaţilor români şi internaţionali: Darius Dobrinescu – câştigătorul Premiului I al ediţiei 2024, Clark Welsh (SUA), Matthias Gubler (Elveţia), Jan Rijnierse (Olanda), Ioan Micu şi Claudiu Avram, acompaniaţi de Orchestra dirijată de Ovidiu Barteş. Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

Vineri, 24 octombrie, la ora 16:00, în Sala Transilvania, va avea loc Întâlnirea Internaţională a Taragotiştilor – Simpozion Taragot, coordonat de drd. Cristian Totpati, o manifestare dedicată promovării şi cercetării instrumentului-simbol al Maestrului Dumitru Fărcaş.

În cadrul festivalului vor fi organizate şi o serie de evenimente conexe, care completează atmosfera artistică şi memoria culturală a ediţiei: Expoziţia fotografică „România Nevăzută – Între Tradiţie şi Tăcere”, semnată de Catherine Cellier, găzduită în foaierul Casei de Cultură „Dumitru Fărcaş”, între 20 şi 25 octombrie 2025; Expoziţia de port popular „Ie Vie”, din colecţia Gabriel Boriceanu, deschisă în acelaşi interval, în foaierul Casei de Cultură „Dumitru Fărcaş”. Seara, de la ora 18:00, tot la Casa de Cultură a Studenţilor, va avea loc Gala Laureaţilor, momentul de vârf al festivalului, care va aduce pe scenă laureaţii ediţiei 2025 alături de artişti consacraţi din România şi din străinătate. Printre aceştia se numără Andreea Voica şi Deian Galetin, Ovidiu Barteş (vioară), Marcel Părău, Gabi Iorga, Bogdan Toma, Mihai Teacă, Dănuţ Goia, Viorel Papuc – deţinătorul Trofeului ediţiei 2024 (nai), Samuel Freiburghaus (Elveţia, taragot), Katharina Wibmer (Germania, vioară), Philippe Becherand (Franţa, taragot), ErdĹ Zoltan (Ungaria, taragot) şi Ansamblul Folcloric „Junii Cetăţii” Rupea, din Braşov. Acompaniază Orchestra dirijată de Ovidiu Barteş.

Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 20:00, în Biserica Franciscană din Piaţa Muzeului, publicul este invitat la Concertul „Taragot şi orgă – Tribut Dumitru Fărcaş & Marcel Cellier”. Evenimentul marchează o sută de ani de la naşterea organistului, etnomuzicologului şi producătorului elveţian Marcel Cellier, cel care, în anii ’60, a făcut cunoscut în Occident cântecul românesc şi a promovat, în emisiunile sale radiofonice, muzica Maestrului Dumitru Fărcaş. Concertul reconstituie acest dialog muzical prin Alexandre Cellier (Elveţia) la orgă şi Cristian Totpati (România) la taragot, alături de invitatul special prof. dr. Elise Stan. Evenimentul va fi prezentat de Grigore Sâmboan, iar accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

„Festivalul Internaţional Dumitru Fărcaş nu este doar modul nostru de a păstra vie memoria unui mare artist, cat de a promova şi educa aceşti minunaţi tineri instrumentişti despre ceea ce înseamnă cu adevărat cultura şi folclorul autentic. De asemenea e un prilej deosebit pentru taragotişti veniţi din toată lumea să se întâlnească la Cluj, in acest minunat „leagăn al culturii” care-a fost „casa” maestrului timp de aproape 70 de ani”, a declarat, citată în comunicat, Andreea Fărcaş, preşedintele Fundaţiei Dumitru Fărcaş.

