CELAC şi UE şi-au consolidat „o relaţie între egali” la summitul de la Santa Marta

11 noiembrie 20250 commentarii

Comunitatea Statelor Latino-Americane şi Caraibiene (CELAC) şi Uniunea Europeană (UE) şi-au consolidat duminică „o relaţie între egali” în cadrul celui de-al IV-a summit desfăşurat în oraşul Santa Marta din Columbia.
„Într-un context politic foarte complex, precum cel actual, acest summit transmite un mesaj clar lumii: chiar şi în momentele de cea mai mare incertitudine, Europa, America Latină şi Caraibele pariază în continuare pe dialog în loc de diviziuni, pe cooperare şi nu pe confruntare, pe parteneriat în loc de izolare”, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, co-preşedinte al evenimentului alături de omologul său columbian, Gustavo Petro, preşedinte în exerciţiu al CELAC.

Liderul european a subliniat caracterul egalitar al relaţiei dintre ţările UE şi CELAC, „construită pe valori, istorie şi legături umane comune” şi, de asemenea, pe „o viziune comună asupra lumii”.

Un spirit reflectat în declaraţia finală a summitului, un document în 52 de puncte în care se regăsesc principalele preocupări şi propuneri ale ţărilor care compun cele două blocuri, de la „respectarea deplină a dreptului internaţional” în lupta împotriva traficului de narcotice până la necesitatea ca în Fâşia Gaza şi Ucraina să fie pace.

Declaraţia finală a fost semnată de 58 dintre cele 60 de ţări participante la summit, deoarece Venezuela şi Nicaragua s-au „disociat” de întregul document, la care s-au adăugat două declaraţii suplimentare.

Prima declaraţie priveşte „o alianţă pentru securitatea cetăţenească care va întări cooperarea dintre UE, America Latină şi Caraibe în materie de securitate, luptă împotriva criminalităţii organizate, inclusiv a traficului de droguri”, a precizat Costa.

A doua declaraţie priveşte „un pact pentru îngrijire pentru a facilita schimburile privind progresele şi bunele practici în economia îngrijirii”, a adăugat preşedintele Consiliului European.

Scopul acestui pact este de a facilita schimburi periodice cu privire la progresele înregistrate şi la cele mai bune practici în economia îngrijirii, inclusiv politicile, programele, serviciile, cadrele de reglementare şi structurile instituţionale.

Contribuţia economică a îngrijirii, o muncă neremunerată, reprezintă în medie 21,3% din PIB în regiune, după cum estimează Comisia Economică pentru America Latină şi Caraibe (CEPAL).

„În definitiv, cu acest summit de la Santa Marta ne-am atins obiectivele de a avansa şi de a consolida relaţia bir-regională în multiple domenii, astfel încât progresul economic al popoarelor noastre să meargă mână în mână cu dezvoltarea, justiţia socială şi drepturile omului, deoarece aceasta este convingerea aflată în centrul legăturii dintre Europa, America Latină şi Caraibe”, a declarat Antonio Costa.

La rândul său, preşedintele columbian Gustavo Petro a sărbătorit „marea reuşită” care a fost, în opinia sa, summitul, în pofida prezenţei scăzute a liderilor şi a faptului că durata sa a fost redusă de la cele două zile prevăzute iniţial la doar una.

Dintre cele 60 de ţări invitate la summit – 33 din CELAC şi 27 din UE – au participat doar nouă şefi de stat sau de guvern. Printre aceştia s-au numărat premierul spaniol, Pedro Sanchez, şi liderul brazilian Luis Inacio Lula da Silva, care au participat la sesiunea de deschidere, dar nu au rămas până la finalul reuniunii.

În intervenţia sa cu uşile închise în plenul summitului, premierul spaniol Pedro Sanchez a cerut consolidarea unităţii CELAC – UE în apărarea comerţului liber şi a dreptului internaţional, făcând aluzie, fără a le menţiona în mod explicit, la atacurile SUA asupra presupuselor ambarcaţiuni ale traficanţilor de droguri din Caraibe şi Pacific. Guvernul spaniol a informat despre conţinutul discursului său, în care nu l-a menţionat pe preşedintele SUA, Donald Trump, dar în care a inclus referiri la situaţia provocată de unele decizii ale administraţiei sale.

„Reiterăm opoziţia noastră faţă de utilizarea sau ameninţarea cu folosirea forţei şi faţă de orice acţiune neconformă cu dreptul internaţional şi cu Carta Naţiunilor Unite”, se arată în declaraţia summitului de la Santa Marta.

„Ameninţarea cu folosirea forţelor militare face din nou parte din cotidianul Americii Latine şi Caraibelor. Vechile manevre şi retorici sunt reciclate pentru a justifica intervenţii ilegale”, a declarat, la rândul său, preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva.

Tema comerţului a fost, de asemenea, prezentă în discuţiile de la summit, în care şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a prezentat duminică UE drept „un partener predictibil şi de încredere”.

„Poziţia europeană este clară: vom continua să fim un partener comercial predictibil şi de încredere, suntem mândri de reţeaua noastră de acorduri, lucrăm pentru a finaliza acordurile cu Mercosur şi a actualiza acordul nostru cu Mexic”, a declarat şefa diplomaţiei europene.

Declaraţia de la Santa Marta a reiterat angajamentul celor două blocuri „faţă de un sistem comercial multilateral bazat pe norme, susţinut de dreptul internaţional, care să fie deschis, transparent, incluziv, nediscriminatoriu şi predictibil, cu Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) în centrul său”.

