Canada îşi pierde statutul de ţară liberă de rujeolă după trei decenii

12 noiembrie 20250 commentarii

Canada şi-a pierdut statutul de ţară liberă de rujeolă după aproape trei decenii din cauza eşecului de a opri o epidemie care durează de un an, a anunţat agenţia de sănătate publică a ţării, informează Reuters.
Experţii în sănătate publică au anticipat luna trecută că Organizaţia Panamericană a Sănătăţii (PAHO) va retrage acest statut Canadei.

Ţara a înregistrat peste 5.000 de cazuri de rujeolă în nouă dintre cele zece provincii ale sale şi într-un teritoriu nordic.
„Deşi transmiterea a încetinit recent, epidemia a persistat peste 12 luni, în principal în comunităţi cu o rată scăzută de vaccinare”, a precizat agenţia într-un comunicat.

„PAHO a notificat Agenţia de Sănătate Publică a Canadei că ţara nu mai deţine statutul de liberă de rujeolă”, a adăugat aceasta, menţionând că instituţia se va concentra pe creşterea acoperirii vaccinale, pe consolidarea diseminării datelor şi pe îmbunătăţirea supravegherii epidemiologice.
Experţii avertizează că scăderea ratelor de vaccinare în anumite zone ale ţării reprezintă un semnal al revenirii unor boli prevenibile prin vaccin în rândul unei populaţii tot mai sceptice şi mai neîncrezătoare faţă de vaccinuri de la pandemia de COVID-19.

