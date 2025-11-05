INTERNE

Bărbat din Dej reținut pentru infracțiuni comise în Germania

5 noiembrie 20250 commentarii

În cursul zilei de 4 noiembrie, în jurul orei 16:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în baza unor informații de interes operativ, au depistat, pe strada Unirii din Dej, un bărbat de 32 de ani, din același municipiu, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, din data de 31 octombrie, de către autoritățile din Germania.

Acesta este cercetat de autoritățile judiciare germane pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind bănuit că, în luna iunie, împreună cu alte două persoane, ar fi sustras dintr-un hambar situat în localitatea Leuchtenberg mai multe autovehicule, utilaje și unelte, în valoare totală de peste 34.000 de euro.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigații Criminale, pentru dispunerea măsurilor procedurale specifice.

Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie, să fie prezentată magistraților Curții de Apel Cluj.

 

