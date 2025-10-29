ECONOMIE

Banca Transilvania va acorda dividende suplimentare şi va lansa noi emisiuni de obligaţiuni

29 octombrie 20250 commentarii

Banca Transilvania va acorda acţionarilor dividende suplimentare în valoare de 700 de milioane de lei, provenite din rezervele de profit net acumulate în anii anteriori şi va lansa emisiuni de obligaţiuni de până la 2 miliarde euro, care vor susţine planurile viitoare de creştere, a anunţat marţi banca.

Aceste iniţiative, propuse de Consiliul de Administraţie, au fost aprobate marţi de acţionari în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, banca a alocat deja în acest an 1,59 miliarde lei ca dividende, din profitul anului 2024, reprezentând 45% din acesta.

„Angajamentul nostru este de a recompensa încrederea acţionarilor şi investitorilor, având în vedere rezultatele financiare solide ale băncii şi capacitatea sa de a genera valoare pe termen lung. În plus, ne bucurăm că putem să oferim lichiditate şi sprijin acţionarilor noştri, într-o perioadă cu provocări. Referitor la noile emisiuni de obligaţiuni, considerăm că sunt o opţiune foarte bună pentru diversificarea bazei de capital, în condiţii eficiente de cost şi care oferă în acelaşi timp o consolidare a prezenţei BT ca emitent pe pieţele financiare internaţionale”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, citat în comunicat.

Distribuţia de dividende suplimentare presupune un dividend brut de 0,6420 lei/acţiune, randamentul fiind de aproximativ 2,3%, raportat la preţul actual al acţiunii TLV.

Data plăţii dividendelor este 11 decembrie 2025, pentru acţionarii înregistraţi la data de 25 noiembrie 2025.

În ceea ce priveşte emisiunile de obligaţiuni corporative se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 5 ani, vor cumula o sumă de maximum 2 miliarde de euro (sau echivalent în altă valută) şi vor fi denominate în lei, euro sau altă valută.

„BT a propus acţionarilor aprobarea de emisiuni de obligaţiuni pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligaţiuni separate, sau în cadrul unui program nou de obligaţiuni sau fie ca urmare a majorării în mod corespunzător a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN de 1,5 miliarde euro din anul 2023. Banca va avea în vedere condiţiile şi practicile de piaţă pentru stabilirea ratei dobânzii, frecvenţei de plată a cuponului, tipului de instrument sau oricăror alte elemente de structurare a emisiunilor. BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, va fi unul dintre intermediarii ofertei aferente fiecărei emisiuni de obligaţiuni”, se mai arată în comunicat.

Grupul Banca Transilvania a înregistrat în primele şase luni ale anului un profit net de 1,97 miliarde lei, din care 1,78 miliarde lei reprezintă profitul Băncii Transilvania. Rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2025 vor fi anunţate de BT în 10 noiembrie.

