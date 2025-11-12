EDUCAȚIE

Ambasadorul Japoniei, interesat de viitorul Institut de Cercetare în Inteligență Artificială al UTCN

12 noiembrie 20250 commentarii

Ambasadorul Japoniei în România, Katae Takashi, a făcut zilele trecute, o vizită la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, alături de secretarul secției culturale din cadrul Ambasadei Japoniei, Mimata Hiromu, au informat reprezentanții universității clujene. Delegația japoneză a fost primită de către rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Vasile Țopa, prorectorul pentru Infrastructură Informatică și Digitalizare, prof. dr. ing. Adrian Groza, la întâlnire participând și CEO NTT DATA România, Maria Metz. Ambasadorul japonez, însoțit de gazdele clujene, a mers pe șantier pentru a vedea la fața locului stadiul construirii Institutului de Cercetare în Inteligență Artificială al UTCN.

După cum au informat reprezentanții UTCN, scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor academice și culturale dintre UTCN și partenerii din Japonia, în contextul dezvoltării Institutului de Cercetare în Inteligență Artificială, un proiect strategic pentru universitate și pentru cercetarea din România, dar și pentru dezvoltarea relațiilor științifice bilaterale.

Această vizită marchează un pas înainte în strategia de parteneriate internaționale a UTCN, oferind continuitate demersurilor inițiate prin delegațiile universității la instituții de prestigiu din Japonia, din acest an. Odată cu deschiderea AIRi – Artificial Intelligence Research Institute, universitatea își propune să dezvolte colaborări internaționale, mobilități comune, stagii postdoctorale și vizite științifice bilaterale între AIRi și instituțiile din Japonia. În timpul vizitei, delegația japoneză a apreciat dialogul dintre nou și vechi, respectiv abordarea arhitecturală armonioasă și valorificarea patrimoniului, cu integrarea unei clădiri vechi în arhitectura contemporană a viitorului institut, mai arată universitarii clujeni.”, au transmis aceiași reprezentanți.

T.S.

Sursă foto: UTCN

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Elevii de la „Coșbuc” au ascultat muzică clasică, cântată de un pianist celebru

Trei din cinci seniori care locuiesc în mediul urban se simt singuri

Reuniune de toamnă la ASTRA Dej

Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, Claudiu-Lucian Pop, va fi întronizat în 15 noiembrie

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.