400 de spectatori la un concert de pian la Catedrala Armenească Gherla

29 septembrie 20250 commentarii

Biserica Armeano-Catolică ”Sfânta- Treime” din centrul municipiului Gherla a găzduit sâmbătă, 27 septembrie, concertul de pian susținut de artistul clujean Bogdan Vaida. Oaspetele se află pentru a treia oară în orașul de pe Someș, după evoluțiile anterioare de mare succes din Biserica Romano-Catolică (Franciscană).

Evenimentul de muzică clasică a atras în frumoasa catedrală armenească peste 400 de melomani, mulți venind cu această ocazie din Cluj-Napoca și Dej. Sub mottoul ”Love at first sound” repertoriul din acest an ne-a purtat într-o călătorie nuzicală strâns legată de sentimentul care stă la baza celor mai multe dintre acțiunile ”Classic un LIMITED”: dragostea. Amfitrionul manifestării culturale a fost dirijorul corului Catedralei Armenești Gherla, Molnár Árpád. În programul concertului au figurat nouă piese muzicale aparținând unor compozitori clasici și contemporani: Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach, Clara Shumann, Cristian Bence-Muk, Ciprian Gabriel Pop, Șerban Marcu și Aurelian Băcan. Prin stilul său nonconformist a reușit să atragă un public nou spre muzica clasică, susținând peste 100 de concerte în locații neconvenționale din România, Germania și Elveția, în cadrul celor două proiecte pe care le-a fondat – Klassik Mittendrin și Classic Unlimited. A locuit timp de 20 de ani în Freiburg, Germania, unde a absolvit programul de solistică (Solistenausbildung) al Musikhochschule Freiburg, un titlu deosebit de prestigios, pe care l-a dobândit în 2007, ca bursier al Fundației Alfred Toepfer. De-a lungul carierei concertistice a susținut numeroase concerte solo, de muzică de cameră și cu orchestra în Germania, Elveția și România. O dată cu fondarea turneului Classic Unlimited și revenirea sa în Cluj-Napoca a început să colaboreze cu compozitorii români din cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj Napoca, piesele acestora fiind nelipsite din repertoriile sale din ultimii șapte ani de zi cu zi (ateliere, magazine, birouri, etc.) și pe de altă parte povestind în cadrul concertelor despre lucrurile care i-au inspirat pe compozitori să-și scrie capodoperele. Actualul turneu prevede nu mai puțin de 14 locații în zona Moldovei și Transilvaniei.

După reușitul concert gherlean pianistul Bogdan Vaida va evolua la 3 octombrie la Casa de cultură ”Mihai Teliman” din orașul Siret.

Szekely Csaba

