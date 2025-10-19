CULTURĂ

Ziua Școlii Ardelene în organizarea ASTRA Dej

19 octombrie 20250 commentarii

Zilele trecute în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș am asistat la un adevărat model de colaborare astristă. Despărţământul „Dr. Teodor Mihali” Dej (președinte ec.dr. Radu Gavrilă) și Despărţământul Șomcuta Mare ( președinte prof. Alina Talpoș), împreună cu Protopopiatul Greco-catolic de Chioar (pr. prot. Vasile Butean) au sărbătorit Ziua Școlii Ardelene, un eveniment de suflet desfășurat în sala festivă a Liceului Teoretic ”Ioan Buteanu”. 

Cuvântul înainte și moderatorul acțiunii a fost directorul școlii și președintele Despărțământului ASTRA Șomcuta Mare, prof. Alina Talpoș, gazda manifestării. O sala arhiplină (invitați, profesori, elevi), doi conferențiari extrem de bine pregătiţi (pr. Vasile Butean și pr. Daniel Pop), o expozitie de reviste vechi (de orientare greco-catolică) de acum 100 de ani, și un moment liric susținut de Rebeca Ardelean (Eminescu-Memento mori) și Vladimir Bot (Eminescu- Glossa), laureați ai mai multor concursuri de poezie. Tema celor două conferințe ”Școala Ardeleană, o lumină pentru binele comun” și „De la strană la școală, Școala Ardeleană alfabetul latin și emanciparea culturală a satelor chiorene” s-au bucurat de mult interes din partea astriștilor șomcuteni și dejeni, mereu prezenți la întâlnirile comune, devenite deja tradiționale. Un merit incontestabil în statornicia acestor colaborări reciproce revine amfitrionului ec.dr. Radu Gavrilă, președintele Despărțământului ”Dr. Teodor Mihali” Dej. Au fost momente de aplauze la scenă deschisă, atât pentru luările de cuvânt cât și pentru interpretările capodoperelor eminesciene. La final s-au răsfoit revistele și s-au procurat cărțile Editurii Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca. Momentul artistic a fost oferit de talentații elevi ai Liceului Teoretic ”Ioan Buteanu”, colaboratori harnici ai astriștilor din Șomcuta Mare.

Mulțumim Alina Talpoș și Vasile Butean și felicitări somcutenilor !! Totul a fost frumos și bine organizat. Cu ocazia evenimentului a fost amenajată o reușită expoziție de carte veche ”Reviste și cărți greco-catolice”.

Szekely Csaba

 

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Provocările arhivisticii contemporane, dezbătute la Cluj-Napoca

Prezentată recent la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ȚEPEȘ – de Alexandru Buican, monumentala biografie a „chirurgului social lipsit de milă”, Vlad Țepeș

The Cure şi „twenty one pilots”, cap de afiş la Electric Castle 2026

Călătorii muzicale Diversitate muzicală pe două continente cu dirijorul  Cristian Sandu

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.