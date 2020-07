Ziua Imnului Național, marcată printr-un ceremonial restrâns

Ziua Imnului Național, care se sărbătorește în fiecare an în 29 iulie, va fi marcată, la Cluj-Napoca printr-un ceremonial restrâns organizat la Divizia 4 Infanterie Gemina. Prefectura Cluj a decis să renunțe la festivitățile tradiționale din Piața Avram Iancu din cauza pandemiei de coronavirus.

Ziua Imnului Naţional a fost proclamată prin Legea nr. 99/1998 şi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 29 iulie. Poemul “Un răsunet” a fost cântat pentru prima dată la 29 iulie 1848, la Râmnicu Vîlcea în Ţara Românească, devenind imnul revoluţionarilor sub titlul “Deşteaptă-te române”. Versurile imnului naţional aparţin lui Andrei Mureşanu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de revoluţia de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), poet şi etnograf, om de mare cultură, cântăreţ şi autor de manuale de muzică. Începând cu 1848, “Deşteaptă-te, române!” a fost un cântec foarte drag românilor, însuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878) primului şi celui de-al doilea război mondial. În timpul Revoluţiei din ’89, sub presiunea manifestanţilor, “Deşteaptă-te, române!”a fost instituit ca imn naţional.

Cosmin PURIŞ