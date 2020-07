Ziua Imnului Național a fost marcată discret la Cluj-Napoca

Ziua Imnului Național, care se sărbătorește în fiecare an în 29 iulie, a fost marcată, la Cluj-Napoca, printr-un ceremonial restrâns, organizat la Divizia 4 Infanterie Gemina. Prefectura Cluj a decis să renunțe la festivitățile tradiționale din Piața Avram Iancu din cauza pandemiei de coronavirus.

Ziua Imnului Naţional a fost proclamată prin Legea nr. 99/1998 şi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 29 iulie. Poemul “Un răsunet” a fost cântat pentru prima dată la 29 iulie 1848, la Râmnicu Vîlcea în Ţara Românească, devenind imnul revoluţionarilor sub titlul “Deşteaptă-te române”. Versurile imnului naţional aparţin lui Andrei Mureşanu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de revoluţia de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), poet şi etnograf, om de mare cultură, cântăreţ şi autor de manuale de muzică. Începând cu 1848, “Deşteaptă-te, române!” a fost un cântec foarte drag românilor, însuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878) primului şi celui de-al doilea război mondial. În timpul Revoluţiei din ’89, sub presiunea manifestanţilor, “Deşteaptă-te, române!”a fost instituit ca imn naţional. Ziua Imnului, sărbătorită într-o manieră inedită, iar din Turnul Primăriei s-a auzit ”Deșteaptă-te române!” de mai multe ori pe parcursul zilei de miercuri, la orele 9, 12, 15, 18 și 21. Inițiativa a atras imediat numeroși trecători, de toate vârstele, care s-au oprit preț de câteva minute. ”Este un gest frumos din partea autorităților locale că s-au gândit să marcheze acest moment, această sărbătoare a Imnului Național. Eu cred că imnul României ar trebui să se audă măcar o dată în fiecare zi”, a declarat un trecător. Dintre cei mai tineri, chestionați în legătură cu această sărbătoare a Imnului Național, unii s-au amuzat, iar alții au avut probleme în a fredona măcar prima strofă. ”Astăzi (n.r.: miercuri) este Ziua Imnului Național, o zi în care noi românii purtăm în suflet același sunet! Acest simbol cu o semnificație deosebită, care pătrunde în conștiința tuturor românilor, insuflându-ne o doză mare de curaj și de mândrie, este un cântec care ne unește și ne amintește de toate încercările, reușitele și victoriile acestui popor. Astăzi ne onorăm acest important simbol al neamului și ascultăm cu sufletul îndemnul ,,Deșteaptă-te, române!”, ca pe un îndemn la unitate, iubire față de țară și dăruire a tot ceea ce avem noi mai bun pentru dezvoltarea acestei națiuni”, a declarat Cristian Matei, primarul municipiului Turda.

Cristian FOCȘANU