Vitalitatea formei și seninătatea mișcării – Expoziția personală Dumitru Ivan la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

8 octombrie 20250 commentarii

Joi, 9 octombrie 2025, sălile Muzeului de Artă Cluj-Napoca s-au deschis unei întâlniri cu o operă de o intensitate aparte: expoziția personală a artistului Dumitru Ivan, curatoriată de Iakob Attila, marchează nu doar o revenire simbolică în spațiul artistic românesc, ci și celebrarea a șase decenii de creație. Expoziția reunește lucrări care surprind complexitatea unui artist format între două lumi – Europa și America –, un spirit care a reușit să transforme exilul într-o sursă de reflecție și expresivitate.

Pe simeze, vizitatorul descoperă o selecție de lucrări care ilustrează bogăția tematică și cromatică a universului artistic al lui Dumitru Ivan. Expoziția de la Cluj propune o incursiune în câteva dintre ciclurile definitorii ale carierei sale, cu accent pe „Trup feminin” și „Dans”, serii ce concentrează dinamismul, vitalitatea și subtilitatea privirii sale asupra corpului uman. În aceste lucrări, forma devine purtătoare de energie, mișcarea se transformă în limbaj, iar corpul feminin este transpus între senzualitate, mister și echilibru.

Lucrările lui Dumitru Ivan fascinează prin claritatea liniilor, puterea culorii și spontaneitatea gestului pictural, trăsături care dau viață unor compoziții vibrante, dominate de ritm și expresie. Departe de a fi simple studii anatomice, corpurile feminine din aceste pânze capătă dimensiuni simbolice, devenind ecouri ale unei lumi interioare unde fragilitatea coexistă cu forța. În viziunea artistului, mișcarea nu e doar o temă, ci o stare – o continuă reconfigurare a armoniei dintre formă și sentiment.

Totodată, expoziția include și lucrări reprezentative din ciclurile „Natura statică”, „Florile” și „Peisajele”, în care se regăsesc echilibrul cromatic și intensitatea luminii specifice stilului său. Aici, privitorul pătrunde într-un spațiu al seninătății și contemplării, unde spontaneitatea se îmbină cu rigoarea compozițională, iar jocul culorilor devine un exercițiu de libertate și autenticitate.

Ceea ce se conturează în ansamblu este imaginea unui artist-pelerin între două continente și două lumi culturale. Pentru Dumitru Ivan, experiența americană nu a însemnat o ruptură, ci o consolidare a identității artistice: libertatea de expresie a noii lumi s-a suprapus peste memoria celei vechi, dând naștere unei opere în care tradiția și modernitatea coexistă firesc.

Expoziția oferă publicului clujean prilejul de a redescoperi un artist care a traversat frontiere geografice și stilistice fără a pierde legătura cu esența propriei viziuni: arta ca formă de vitalitate și ca spațiu al libertății interioare. Dumitru Ivan nu pictează doar forme și culori, ci stări – acele momente suspendate între real și simbolic, în care privitorul este invitat să participe, nu doar să contemple.

Expoziția poate fi vizitată până în 19 octombrie 2025, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

 

