Vernisajul expoziției „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

11 noiembrie 20250 commentarii

Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește, vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 19:00, vernisajul expoziției foto-documentare „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”.

Evenimentul marchează deschiderea oficială a unei ample expoziții dedicate celor șapte episcopi greco-catolici martiri beatificați de Papa Francisc la Blaj, în anul 2019:
Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie și Tit Liviu Chinezu.

Expoziția reunește peste o sută de piese – fotografii de epocă, scrisori și documente pastorale, articole din presa vremii, mărturii din perioada detenției, volume, obiecte liturgice și opere artistice – care ilustrează parcursul spiritual și uman al episcopilor ce au mărturisit credința până la jertfă în timpul regimului comunist.

În cadrul evenimentului vor vorbi Preafericitul Claudiu, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; dr. Tudor Alexandru Sălăgean, manager al Muzeului Etnografic al Transilvaniei: prof. dr. Ciprian Ghișa, istoric; Denisa Săveanu-Cărăian, muzeograf – Muzeul Județean Satu Mare.

Vernisajul va fi completat de un moment muzical susținut de solista Alice Gavriliu, acompaniată la pian de Ana-Maria Mureșan.

Publicul este invitat să descopere bogăția patrimoniului spiritual și documentar expus, care recompune contextul istoric al mărturiei de credință a episcopilor greco-catolici în perioada comunistă.

Expoziția va fi deschisă în perioada 15–26 noiembrie 2025, de miercuri până duminică, între orele 10:00–18:00, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Str. Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca).

Organizată de Muzeul Județean Satu Mare, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, expoziția face parte din programul itinerant dedicat redescoperirii patrimoniului spiritual al Bisericii Române Unite cu Roma, înscriindu-se în seria manifestărilor din Anul Cardinal Iuliu Hossu – 2025.

