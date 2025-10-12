CULTURĂ

Vernisaj la Academia Română Filiala Cluj-Napoca: Expoziția „Restituiri. Eseuri Fotografice”

12 octombrie 20250 commentarii

Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează marți, 14 octombrie 2025, de la ora 12,  vernisajul expoziției temporare „Restituiri. Eseuri Fotografice” cu lucrări ale fotografului Mircea Albu. Vernisajul va avea loc  în prezența autorului, la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca (str. Republicii, nr. 9), în sala de conferințe de la mansardă.

O invitație la contemplarea și redescoperirea lumii naturale prin detaliile sale fragile și trecătoare, expoziția „Restituiri. Eseuri fotografice” reunește o serie de 20 de lucrări realizate de renumitul fotograf clujean Mircea Albu. Imprimate pe pânză (Canvas), imaginile surprind privirea atentă a artistului, care recuperează gesturi, forme și lumini din peisajul naturii. Prin fiecare imagine, natura își recapătă vocea discretă, dar profundă, într-un dialog subtil între memorie și prezent”, arată organizatorii. Expoziția, dedicată  Zilelor Academice Clujene, Ediția XXXVIII, poate fi vizitată gratuit, în intervalul orar 9.00 – 15.00, începând cu data de 14 octombrie 2025, până în 31 octombrie 2025.

T.S.

