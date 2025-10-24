POLITICĂ

Vasile Dîncu: „PSD are nevoie de o nouă etapă – a competenței și a echilibrului între generații

24 octombrie 20250 commentarii

PSD Cluj va fi reprezentată la congresul partidului din 7 noiembrie de 38 de delegaţi din judeţ. Totodată, din organizația social democrată clujeană vor participa la Congres 15 membri în calitate de invitați.

Preşedintele PSD Cluj, europarlamentarul Vasile Dîncu, a declarat pentru Făclia de Cluj că va candida pentru funcția de vicepreședinte regional.

Candidez la o funcție în cadrul Congresului PSD din convingerea că partidul are nevoie de o nouă etapă: una a reprezentării autentice, a competenței și a echilibrului între generații.

Primul motiv este reprezentarea Transilvaniei. PSD trebuie să aibă o prezență mai puternică în această regiune, nu doar electorală, ci și strategică. Transilvania are o societate diversă, pragmatică și orientată spre performanță. Avem nevoie de lideri care să vorbească despre problemele reale de aici: infrastructura deficitară, decalajele economice între județe, nevoia de investiții în educație și sănătate, precum și de o administrație locală eficientă. Reprezentarea Transilvaniei în conducerea partidului nu este un gest simbolic, ci o necesitate politică.

Al doilea motiv este experiența mea în domeniul politicilor europene. România are nevoie de un PSD capabil să gândească în termenii Europei contemporane. Trebuie să fim parte din soluțiile europene, nu doar spectatori. Asta înseamnă o mai bună integrare a fondurilor europene în politicile publice naționale, o voce activă în dezbaterile despre tranziția verde, digitalizare și coeziune socială. PSD are obligația să fie partidul care traduce în realitate beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană pentru fiecare comunitate.

Al treilea motiv este echilibrul între generații. PSD are o nouă generație de tineri competenți și curajoși. Ei trebuie susținuți de oameni cu experiență, care înțeleg dinamica instituțiilor, relațiile politice și responsabilitatea guvernării. Eu nu candidez pentru a bloca tinerii, ci pentru a-i ajuta să se consolideze, să învețe să gestioneze complexitatea politicii și să nu repete greșelile trecutului”, a declarat liderul PSD Cluj.

 

Europarlamentarul PSD avertizează totodată, cu privire la necesitatea unei reforme interne profunde în cadrul Partidului Social Democrat, subliniind că modernizarea trebuie să devină o direcție concretă, nu doar un mesaj de campanie.

În ceea ce privește reforma internă, cred în trei direcții clare: deschidere, profesionalizare și meritocrație internă”, a afirmat Vasile Dîncu.

Europarlamentarul clujean a explicat că deschiderea presupune un dialog real între partid și societate: „PSD trebuie să asculte mai mult societatea, mediul academic, sindicatele, antreprenorii și organizațiile civice. Dialogul autentic readuce încrederea.”

În ceea ce privește profesionalizarea, Dîncu a subliniat că funcțiile de răspundere ar trebui ocupate pe baza competenței, nu a loialității personale. „Partidul are nevoie de criterii clare, evaluări și standarde”, a punctat acesta.

A treia direcție vizează meritocrația internă, în care fiecare organizație județeană să funcționeze transparent și corect: „Promovările trebuie să se bazeze pe rezultate și implicare reală.”


„Candidez pentru un PSD care își asumă modernizarea ca direcție, nu ca slogan. Un partid care privește România de azi cu luciditate și acționează cu seriozitate”, a punctat Dîncu.

Cosmin PURIȘ

