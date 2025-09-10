EVENIMENT

Un tânăr de 20 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a răsturnat cu maşina, în Popeşti

10 septembrie 20250 commentarii

Un tânăr de 20 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu maşina  în localitatea Popeşti, iar un altul, de 19 ani, a fost rănit, a inforat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

„Două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecută la un grav accident rutier petrecut pe raza localităţii Popeşti, comuna Baciu. Apelul de urgenţă a venit în jurul orei 01:30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părţii carosabile. În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viaţa. Astfel, medicul prezent la faţa locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani. De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale şi ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reuşit să iasă singur din autoturism şi a fost în permanenţă conştient şi cooperant”, se arată în informarea ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, tânărul şofer a pierdut controlul volanului, a intrat într-un gard al unui imobil şi s-a răsturnat în curtea acestuia.

„În data de 9 septembrie, în jurul orei 01:20, pe DJ 105T, în localitatea Popeşti, comuna Baciu, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul conducătorului auto şi rănirea pasagerului. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Baciu, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa spre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă pe sensul opus, unde ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil şi s-ar fi răsturnat în curtea acestuia. Accidentul s-a soldat cu decesul conducătorului auto şi rănirea pasagerului, respectiv un tânăr de 19 ani. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

