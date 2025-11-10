EVENIMENT

Un elev din Cluj-Napoca a mers la școală cu o replică de armă . O colegă a fost lovită cu o bilă

10 noiembrie 20250 commentarii

Un elev în vârstă de 14 ani de la un liceu din Cluj-Napoca a fost sancționat contravențional de Poliția Municipiului Cluj-Napoca după ce, pe data de 8 noiembrie, ar fi avut asupra sa în incinta unității de învățământ o replică de armă.

Poliția a demarat verificări cu privire la incident, care a avut loc în timp ce minorul manevra arma nesupusă autorizării.

Incidentul chiar în incinta liceului

Din primele informații, se pare că minorul le-ar fi arătat arma colegilor, iar în timpul manevrării, din neatenție, o bilă de plastic a fost proiectată în zona feței unei colege.

Eleva a fost consultată de personalul medical al unității de învățământ, însă nu a solicitat însă îngrijiri medicale suplimentare.

Părinții elevei au fost informați despre incident, dar au refuzat să depună plângere împotriva elevului.

Arma a fost ridicată de polițiști iar elevul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Polițiștii reamintesc că introducerea în școli a oricăror obiecte care pot pune în pericol siguranța elevilor și a personalului didactic — precum arme, replici de arme, obiecte tăietoare sau contondente — este strict interzisă.

Apel la părinți și cadre didactice

Autoritățile subliniază importanța colaborării dintre părinți și școală pentru prevenirea unor astfel de situații.

Părinților li se cere să se implice activ în supravegherea modului în care minorii își petrec timpul liber, a intereselor pe care le manifestă și a obiectelor pe care le dețin.

Cadrele didactice au un rol esențial în identificarea timpurie a comportamentelor de risc.

Poliția avertizează că astfel de gesturi, chiar și făcute din joacă, pot avea consecințe legale și pot genera efecte emoționale negative (teamă, stres sau disconfort) în rândul colegilor.

În contextul acestui incident, a fost realizat și expus în toate unitățile de învățământ din municipiu un afiș informativ pentru diseminarea mesajelor preventive.

